Rheinfelden SPD Dinkelberg zeigt Denkmäler auf zwölf Kalenderblättern

Der SPD-Ortsverein Minseln/Dinkelberg stellt beim Neujahrsempfang seinen neuen Kalender mit sehenswerten Gebäuden in den Ortsteilen vor.

„Denkmalgeschützte Gebäude auf dem Dinkelberg“ – lautet das Thema des Bildkalenders 2017 des SPD-Ortsvereins Minseln/Dinkelberg. Eveline Klein als SPD-Ortsvereinsvorsitzende stellte den Kalender, der das Werk ihres Vorgängers Wilhelm Hundorf ist, beim Neujahrsempfang vor. Der Kalender zeigt Gebäude in den Ortsteilen Adelhausen, Eichsel, Nordschwaben und Minseln, den Text dazu hat Eveline Klein geschrieben.

Gerne haben sich die beiden Genossen mit dem Thema Denkmalschutz beschäftigt. Es gibt viele verschiedene Arten von Denkmälern, grundsätzlich unterscheidet man zwischen Natur- und Kulturdenkmälern. Da ein Jahr zwölf Monate hat, musste die Auswahl zwangsläufig beschränkt werden. „Tatsächlich stehen weitaus mehr Gebäude in unseren Dinkelbergdörfern unter Denkmalschutz, als wir in unserem Kalender zeigen können“, so Eveline Klein. Der Kalender öffnet den Blick auf Gebäude mit alter und besonderer Bausubstanz. Klein verdeutlichte, dass das Alter eines Gebäudes nicht allein ausschlaggebend dafür ist, ob es unter Denkmalschutz gestellt wird oder nicht. Denn, so die Vorsitzende: „Seit über hundert Jahren debattieren und ringen Kunsthistoriker, Architekten und Konservatoren darüber, Kriterien für die Denkmalwürdigkeit zu erstellen. Wahrscheinlich wundern sich die wenigsten von uns darüber, dass der Kölner Dom unter Denkmalschutz steht, während wir beim Rathaus von Lörrach aus den 1970er Jahren vielleicht doch ins Zweifeln kommen.“

Die Kalenderbilder des Ortsvereins zeigen die Rathäuser von Minseln und Adelhausen, beide wurden in den 1820er Jahren erbaut, und zwar ursprünglich als Schulhäuser. Das älteste, abgebildete Kulturdenkmal ist die Mauritiuskapelle in Nordschwaben, die bereits im Mittelalter erwähnt worden ist. Wesentlich jünger ist die Mutter-Gottes-Kapelle in Nieder-Eichsel, die zu Beginn der 1890er Jahre errichtet wurde. Neben stattlichen Gebäuden wie den Pfarrhäusern in Eichsel und Minseln oder dem Gasthaus zum Dinkelberger Hof spielen die Bauernhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert eine große Rolle, die Wohnteil, Stall und Scheune unter einem Dach vereinen. Ausnahmen bilden die beiden Gehöfte in Adelhausen und Minseln, wo mehrere Gebäude rechtwinklig zueinander angeordnet sind.

Dass diese Hofstätten allgemein als etwas Besonderes angesehen werden, zeigen die Namen, die sich im Volksmund dafür entwickelt haben. In Adelhausen spricht man von der „Burg“, in Minseln vom „Schlössle“. Der Kalender öffnet den Blick für die alte und besondere Bausubstanz und mancher Spaziergänger schaut gezielter.