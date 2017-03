Rheinfelden SC Minseln sucht Pächter für Vereinsgaststätte

Wer Sport treibt, muss auch vernünftig essen. Das sehen auch die Mitglieder des Sportclubs Minseln (SC) so und bringen deshalb die Vereinsgaststätte auf Vordermann.

Bis zu 25.000 Euro wollen sie investieren – und jede Menge Arbeitsstunden. Bis Juli soll die Sanierung abgeschlossen und auch ein neuer Pächter gefunden sein. „Wir sind guter Dinge, dass wir bis zum Sommer einen neuen Pächter gefunden haben“, erklärte Vorsitzender Thomas Edel auf Nachfrage im Nachgang der Hauptversammlung.

Damit der und die Gäste sich künftig im Vereinsheim wohlfühlen, wird es komplett saniert. „Das Gebäude ist in die Jahre gekommen, hauptsächlich brauchen wir eine neue Küche.“ In der soll später am liebsten Hausmannskost gekocht werden. „Deutsche Küche eben, wie es sich für ein Vereinsheim gehört“, so Edel. Sportlich lief’s im vergangenen Jahr recht zufriedenstellend. Die C-Junioren des Zusammenschlusses des SV Karsau und des SC erreichten unter der Leitung von Roman Sahner und Thomas Lütkenhorst den sechsten Platz bei der südbadischen Meisterschaft. Nach dem diesjährigen Saisonende können nicht nur die C-Junioren, sondern auch die neu geformte Sportgemeinschaft der D-Junioren aus Minseln und Karsau aufsteigen.

Großes Interesse im Ort wecken die Abteilungen Kinderturnen, Fit-Mix und Rückengymnastik. „Wir führen immer wieder eine Warteliste für neue Interessenten“, so die ehemalige Fit-Mix-Abteilungsleiterin Regina Rüttnauer. Beim Dorffest beteiligten sich alle Gruppen und Mitglieder.

Der Dinkelberg Cup wurde traditionell von den Alten Herren des Vereins eröffnet. Das Spiel der Aktiven Mannschaft gegen den SV Karsau erhielt durch knapp 400 Mitglieder und Einlaufkinder, einen „Erinnerungscharakter“, wie der Vorsitzende Thomas Edel erklärte. Dennoch müsse das Engagement der Mannschaft steigen: „Mit nur 14 Mitgliedern war das letzte Jahr gespickt von Trainingsausfällen.“ Er zeigte sich auch enttäuscht darüber, dass nur drei von ihnen zur Versammlung gekommen waren.

Der Verein