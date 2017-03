Rheinfelden Rückblick auf Meisterkonzerte: "Strauß ist ein Quotenträger"

Interview mit Georg Mais über die Saison der Meisterkonzerte, die am Samstag mit der Thüringen Philharmonie Gotha zu Ende geht.

Herr Mais, die dritte Saison der Meisterkonzerte neigt sich dem Ende zu. Haben sich Ihre Erwartungen bisher erfüllt?

Meine Erwartungen haben sich bisher vollauf erfüllt. Es freut mich, dass so viele Leute in unsere Konzerte kommen. Und ich bedanke mich herzlich bei unseren Sponsoren und beim Kulturamt, die als Partner einen tollen Job für uns machen. Alle Künstler, die nach Rheinfelden gekommen sind, waren sehr zufrieden. Ich hoffe, dass das auch so bleiben wird.



Hätten Sie es sich anfangs träumen lassen, dass sich die Reihe so gut etabliert?

Ich habe große Hoffnungen gehabt, weil ich Kulturamtsleiter Claudius Beck aus unserer Bodensee-Zeit kenne, und weiß, dass er mit seinem Team in Rheinfelden sehr, sehr engagiert arbeitet. Deshalb habe ich ein sehr gutes Gefühl gehabt, dass unser Angebot nicht nur für Klassikfreunde aus dem Stadtgebiet, sondern aus der ganzen Umgebung interessant ist, obwohl wir die Kulturstadt Basel als Konkurrenz direkt daneben haben. Und mein gutes Gefühl hat sich auch so bestätigt.



Es war aber nicht auf Anhieb zu erwarten, dass eine Klassikreihe in einer Industriestadt wie Rheinfelden so „einschlägt“. Wie erklären Sie sich den Erfolg?

Es hat sich gezeigt, dass auch in einer Stadt, in der die soziale Struktur vielleicht etwas anders ist, Klassik sehr gut zieht. Die Leute freuen sich, dass so etwas angeboten wird. Ich finde es toll, dass wir nicht nur viele Gäste aus der Stadt, sondern auch aus dem gesamten Einzugsgebiet und der Schweiz in unseren Konzerten begrüßen können.



Wie weit reicht denn das Einzugsgebiet?

Wenn ich im Publikum bin, kriege ich ja ein bisschen mit, wo die Leute herkommen. Ich habe festgestellt, dass viele Schweizer Besucher immer wieder dabei sind und aus dem Aargau den Weg zu uns finden. Ich habe auch Leute gesehen, die aus dem Umkreis Wehr und Schopfheim zu uns kommen. Wir bieten ja Orchesterkonzerte an, die sehr aufwändig zu gestalten und zu organisieren sind, und das ist etwas, was die Leute sehr schätzen.



Können Sie etwas über die Besucherzahlen sagen? Wie hat sich das entwickelt?

Beim großen Sinfoniekonzert zu Beginn der Saison und beim Neujahrskonzert war es erfreulich voll, das Kammerkonzert des Streichtrios vom Mozarteum Salzburg war etwas schwächer besetzt. Wir sehen auch, dass die Kammerkonzerte etwas weniger Publikum anziehen als die Orchesterkonzerte. Das ist ein Spiegelbild der letzten Jahre. Der Trend der Besucher geht zu den Orchesterkonzerten.



Ihr Ziel war, einen soliden Boden zu haben durch eine gewisse Anzahl von Abonnenten. Haben Sie das erreicht?

Ich sage mal, die Zahl der Abonnenten ist sicher noch ausbaufähig. Aber wir wissen natürlich, dass es heute nicht einfach ist, die Leute mit einem Abonnement zu binden. Viele wollen sich nicht so nachhaltig auf Termine festlegen, sondern entscheiden sich eher spontan für einen Konzertbesuch. Aber natürlich ist das Abonnement die Basis für unsere Arbeit, damit wir wissen, wer uns die ganze Saison hindurch die Stange hält. Das ist nicht nur für uns als Veranstalter wichtig, sondern auch für das Publikum, denn diese Konzerte stehen fest im Kalender. Es wäre wünschenswert, wenn wir die Zahl der Abonnements noch ausbauen könnten. Da ist sicher noch Luft nach oben.



Sie bringen namhafte Orchester, Solisten und Kammermusikensembles in die Stadt. Können Sie auch künftig dieses Niveau halten?

Wir haben eine Dreier-Achse: das Sponsoring von unseren drei Partnern, die wir vor Ort haben, den Zuschuss von der Stadt und die Kasseneinnahmen. Die Einnahmen sind das, was wir nicht genau kalkulieren können. Daher ist es sehr wichtig, dass sich der öffentliche Haushaltsträger zu uns bekennt und dass Fördermittel durch die Stadt da sind. Dieses Verhältnis von einem Drittel Sponsoring, einem Drittel Kommunalzuschuss und einem Drittel Eigenverdienst ist das Ziel. Wir hoffen, dass die Stadt weiterhin ein offenes Ohr für uns hat und wir weiter so vertrauensvoll zusammenarbeiten können, um die Qualität der Reihe zu halten. Der Wunsch der Besucher ist es, dass wir die groß besetzten Orchesterkonzerte veranstalten und das sind die wesentlichen Kostenfaktoren.



Wollen Sie an der bewährten Mischung Orchesterkonzerte, Solistenabende und Kammermusik festhalten?

Genau das ist das Konzept. Die Mischung aus Orchesterkonzerten und Kammermusik soll die Basis bleiben. Wir haben eine feste Größe mit dem Neujahrskonzert der Jungen Philharmonie der Ukraine aus Lemberg, das sehr beliebt ist. Die Strauß-Gala ist die Konstante im Programm und ein Quotenträger, weil wir auch jüngeres Publikum erreichen und Leute, die sonst nicht so stark mit der klassischen Musik in Berührung kommen.



Wie kommen Sie an die Orchester heran? Können Sie da Ihre Kontakte als Dirigent spielen lassen?

Ja, absolut. Ich bin seit 25 Jahren als Dirigent unterwegs und da lernt man viele Kultureinrichtungen und verschiedene Orchester kennen, die mich einladen. Es ist ein großes Plus, dass ich viele gute Kontakte zu den Orchestern habe, die dann auch gerne nach Rheinfelden kommen.



Das Orchester aus Thüringen, mit dem Sie am Samstag auftreten, ist zum ersten Mal hier.

Ja, die Thüringen Philharmonie Gotha ist zum ersten Mal hier zu Gast. Wir bringen ein besonderes romantisches Programm mit Werken von Brahms, Schumann und Mendelssohn, drei große Namen, die in einer sehr engen künstlerischen und emotionalen Verbindung miteinander stehen.



Zu Person und Termin