Rheinfelden Ruderclub startet mit den neuen Booten Kiwi und Valtiero in die Saison

Ruderclub Rheinfelden tauft beim traditionellen Anrudern zwei neue Boote und ehrt zahlreiche Mitglieder für ihre Treue zum Verein.

Für die Aktiven des Ruderclubs verspricht die Saison 2017 sportlich erfolgreich zu werden. Erste Anzeichen dafür skizzierte der Vorsitzende Peter Peitz am Sonntag im Rahmen des traditionellen Anruderns. Demnach wurde Luisa Gathmann bereits in diesem Jahr deutsche Vizemeisterin im Ergometerrudern.

Ebenso erfolgreich war Florian Schumann. Er wurde in der gleichen Disziplin Deutscher Meister, während Joscha Holl und Ole Schneider im Zweier wie auch Luisa Gathmann den ersten Platz bei einem Langstreckentest gewinnen konnten. Mit einem ebenso vielversprechenden dritten Platz überzeugte beim Langstreckentest Calvin Knobloch.

Das Anrudern zum Saisonstart stand für den Ruderclub am Sonntag auch im Zeichen von zwei Bootstaufen. Auf den Namen Kiwi taufte die junge Rennruderin Luisa Gathmann einen neu angeschafften Doppel-Zweier, ein Boot, das vor allem über Spenden vieler Mitglieder erworben werden konnte. Ein neues Einer-Rennboot wurde darüber hinaus von der jungen Rennruderin Charlotte Fahrner auf den Namen Valtiero getauft. Das Boot ist ein Geschenk des schweizerischen Ruderers Walter Künzler. Die großzügige Spende wurde über langjährige Verbindungen des ehemaligen Rheinfelder Trainers Walter Süßle zu seinem Ruderkameraden Künzler ermöglicht. Beide Ruderveteranen lernten sich im Jahr 1974 bei einer Regatta in Radolfzell kennen und nahmen danach lange Jahre gemeinsam in einem Boot an Ruderregatten teil. In seiner kurzen Ansprache betonte der erst kürzlich gewählte neue Chef Peter Peitz die Bedeutung der neuen Boote vor allem für die Jugendarbeit.

Die Geehrten

Für seine 50-jährige Treue wurde Rudolf Trübe mit einem Geschenkkorb geehrt. So auch Hannelore Wittmann und Daniel Schnitzer. Beide gehören dem RC seit 40 Jahren an. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Christof Zipper geehrt. Weitere Ehrungen erfuhren für ihre 15-jährige Treue zum RC Konstantin Straub, Wilhelm Binder, Björn Brandl, Philipp Birkner, Dirk Meiwes, Inge Melcher und Jan-Martin Dietrich. Zehn Jahre dabei sind Karl Bitsch und Calvin Wäschle. Die meisten Kilometer legte Gunda Fink 2016 im Ruderboot zurück. Sie ruderte insgesamt 2979 Kilometer. Auch sie wurde geehrt und mit einem Präsent ausgezeichnet.



www.ruderclub-rheinfelden.de