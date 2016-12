Rheinfelden Ruderclub Rheinfelden sammelt nicht mehr

Der Ruderclub (RC) Rheinfelden hat seine Altpapiersammlungen eingestellt. Die Haushalte bleiben nicht auf Zeitungen, Broschüren, Katalogen oder Kartons sitzen. Aber der Rückzug steht stellvertretend für sammelnde Vereine und Organisationen, die seit Jahren um diese Einnahmequelle kämpfen und wegen der gewerblichen Sammlungen immer geringere Erlöse daraus erzielen.

Für den RC lohnt sich der Aufwand nicht mehr. Er sammelte zuletzt nicht einmal mehr halb so viel wie früher (siehe Info). „Unsere letzte Papiersammlung am 1. Oktober war der absolute Tiefpunkt“, stellt Vorsitzender Dirk Meiwes fest. Der RC-Vorstand habe schweren Herzens entschieden, die jahrzehntelange Tradition nicht fortzusetzen. „Die blauen Tonnen haben der Wirtschaftlichkeit für den Verein den Todesstoß versetzt“, drückt Meiwes es zwar drastisch aus.

Er zeigt jedoch Verständnis für die Menschen, die ihr Papier nicht mehr bündeln und lagern, bis der RC oder andere es abholen. „Man kann der Bevölkerung nicht böse sein. Man wirft Papier und Pappe unsortiert und nicht aufwendig sortenrein gebündelt einfach in die Tonne. Man muss die Papierbündel nicht im Keller oder der Garage platzraubend bis zum nächsten Sammeltermin lagern und am Termin selber noch an die Straße legen. Die blaue Tonne wird kostenlos geliefert und geleert.“ Der Erlös, den die Ruderer von der Abfallwirtschaft des Landkreises überwiesen bekamen, war für sie wichtig, um ihre Regatta zu finanzieren. Dafür benötigen sie jährlich 8000 bis 10 000 Euro. Zweimal im Jahr sammelten sie – wann, entzog sich ihrem Einfluss. Die Termine legte die Stadtverwaltung fest. Fielen sie in die Ferienzeit, war es noch schwieriger als sonst, die rund 30 Helfer zu finden. Das traf besonders Monika und Jörg Süßle, bei denen die Fäden dafür zusammenliefen.

Der ganze Verein war auf den Beinen und füllte früher fünf Lastwagen, die ihm die Zimmereien Ebi, Eckenstein und Kühn sowie Sanitär Lutz und Metallbau Steinegger kostenlos liehen und deren Füllung er der Firma Remondis übergab. „Ohne diese Bereitschaft, uns die Lkw zu stellen, ginge es gar nicht“, dankt Meiwes den Firmen dafür. Den Aufwand fürs Trennen der Bündel und Sortieren schildert er als immens. Messer, Gabeln und Scheren fanden sie darin – und nicht nur das: Pubertierende männliche Jugendliche seien scharf darauf gewesen, „diese bekannten ,schmutzigen’ Blättchen zu finden, die seit dem Internetboom natürlich praktisch nicht mehr existieren“, stellt Meiwes fest.

Die Abfallwirtschaft ruft dazu auf, die Sammlungen zu unterstützen. „Wir wollen die Vereine einbinden“, betont Pressesprecher Torben Pahl. Die blauen Tonnen kann sie aus rechtlichen Gründen nicht abschaffen. Auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt bedauert die Entwicklung, die vor allem im städtischen Raum seit Jahren erkennbar sei. „Vielleicht findet der Verein eine andere Möglichkeit für Aktivitäten“, wünscht er dem RC.



Sammlungen Ruderclub