Rheinfelden Rolf Karrer hat schöne Erinnerungen an die Gartenschau Grün 07

Der frühere Bürgermeister Rolf Karrer nennt die Grün 07 eine der bemerkenswertesten Projekte in seiner 16-jährigen Amtszeit.

Gern wäre Rolf Karrer vor knapp zwei Wochen dabei gewesen, als die Stadt zur Erinnerung an die kleine Gartenschau Grün 07 vor zehn Jahren im Kulturpark Tutti-Kiesi ein Fest feierte. Doch der frühere Bürgermeister hatte schon einen Termin in der walisischen Partnerstadt Vale of Glamorgan und musste passen.

Dabei erinnert sich Karrer gern an die spannende Zeit. Als Baubürgermeister und Vorsitzender des Grünausschusses der Stadt war er sozusagen in Doppelfunktion mit den Planungen befasst, und rückblickend steht für ihn fest: „Für mich war das neben dem Projekt Soziale Stadt das Bemerkenswerteste meiner 16-jährigen Amtszeit.“

Im Raum stand die Vorgabe von OB Eberhard Niethammer, keine „Blümchenschau“ zu veranstalten, sondern Investitionen in langfristige Projekte zu tätigen. In der Verwaltung wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, deren Aufgabe nicht leicht war. Der Ex-Bürgermeister beschreibt das Problem wie folgt: „Wir sollten langfristig planen, aber dabei waren kurzfristige Erfolge wichtig, um die Grün positiv im Gespräch zu halten.“

Schnell war klar, dass der Bereich Brunnergrube an der Werderstraße und der Adelberg Bestandteil der Schau werden sollten. Doch dann stellte sich die Frage nach der Einzäunung. „Wir haben uns dagegen ausgesprochen, denn das hätte irgendwie gefängnismäßig ausgesehen“, sagt Rolf Karrer. Das hatte jedoch zur Folge, dass die Stadt keinen Eintritt würde verlangen können – ein Faktum, das den Geldgebern in Stuttgart erst einmal schmackhaft gemacht werden musste.

Schwierig war für ihn die Zeit unmittelbar vor dem Bürgerbegehren, das gegen die Grün 07 angestrengt worden war: „Wir wussten ja nicht, wie es ausgeht. Wie sollten wir da planen?“ Doch nach dem knappen Scheitern des Begehrens legten sich Karrer und sein Team voll ins Zeug. Gearbeitet wurde nach dem Prinzip „learning by doing“. Eines der ersten sichtbaren Zeichen war der Steg über den Dürrenbach, mit dem der Einstieg in den Rheinuferweg erheblich verbessert wurde. Nicht weit davon am Adelberg entstand der Spiralweg, an dem die Partnergemeinde Neumarkt Weinreben anpflanzte. „Das war eine tolle Sache mit den Südtirolern, zumal an dieser Stelle früher der Stadtwein von Rheinfelden/Schweiz angebaut wurde“, sagt Karrer. Von der Gestaltung des Adelbergs schwärmt er, egal ob von der ED-Aussichtsplattform oder von den Stelen „Evolution“ des Bildhauers Leonhard Eder.

Wenn Rolf Karrer auch beim kleinen Jubiläumsfest nicht dabei sein konnte, so freut er sich doch schon jetzt auf die Ausstellung im September, die von der Stadtverwaltung zur Grün 07 geplant ist: „Das ist eine gute Idee, und ich bin sicher, dass da noch viele Gegenstände hervorgezaubert werden, die an die Grün erinnern.“

