Show Me Your Lips macht Musik zum Zeitvertreib. Die Band tritt erstmals bei der Kulturnacht am Freitag öffentlich auf.

Show Me Your Lips gibt es zwar schon seit knapp zwei Jahren, allerdings ist erst für die kommende Kulturnacht ihr erster Auftritt vor einem richtigen Publikum vorgesehen. Die Dirty-Rock’n’Roll-Band, wie sie ihren Musikstil selbst beschreiben, freut sich, endlich aufzutreten und volles Rohr zu musizieren.

In dem kleinen Proberaum in Nordschwaben schmückt ein riesiges Plakat die Wand mit großer roter Schrift, auf dem der Name der Band zu lesen ist. Wie das Riesenplakat schon wenig subtil ankündigt, ist die Musik der Band alles andere als weichgewaschen. „Wir spielen schnellen, harten, eingängigen Rock’n’Roll“, betonen die drei Bandmitglieder. Stephan Paulicke (Gesang und Bass), Dirk Kraemer (E-Gitarre) und Fabian Wuchner (Schlagzeug) sind stolz auf ihre Songs und wollen dies in Bälde zeigen. „Viele Beats anderer Bands haben eine zu komplexe Rhythmik. Das ist beim ersten Song durchaus interessant, aber auf die Dauer sehr eindimensional. Wir möchten abwechslungsreich bleiben und jeder unserer Songs soll anders klingen“, sagt Kraemer.

Show Me Your Lips gibt es unter diesem Namen erst seit April 2015. Allerdings pflegte die Band davor mit dem Namen Troppo Fuso und anderer Konstellation noch einen anderen Musikstil. Kraemer und Paulicke kennen sich aus dieser Zeit, Wuchner kam später hinzu, als ein Bandmitglied aufhörte. Den damaligen Proberaum in Norschwaben darf die Band aber weiterhin nutzen. Seitdem schreiben und komponieren die drei, was das Zeug hält. „In der Kulturnacht werden wir zehn Lieder spielen, aber wir haben sicherlich noch weit über 20 weitere in der Schublade“, erzählt Paulicke.

Doch wovon handeln ihre Songs? „Die fiktiven Texte drehen sich meist um die Damenwelt“, lacht Kraemer. „Wir versuchen darin, bestimmte Klischees zu bedienen. Der Rock’n’Roll hat eine gewisse Attitüde, sich in Bars zu treffen und Schabernack zu treiben. Das wollen wir ein wenig mit der Musik imitieren.“ So heißt es unter anderem auch mal ganz passend „You are nothing, we are all“ (Ihr seid nichts, wir sind alles) in einem der Songs. Angeben ist laut Show Me Your Lips ein passendes Stichwort.

Privat ist von dieser Einstellung wenig zu sehen. Paulicke arbeitet als Informatiker, Kraemer als Gruppenleiter für Softwareentwicklung und Wuchner ist Zimmermann. „Wir haben alle in unseren Jobs nichts mit Musik zu tun, was für uns bedeutet, dass wir die Band bloß als ein spaßiges Hobby ansehen“, so Wuchner. Gerade für Kraemer und Paulicke, die die 40 schon überschritten haben, gibt es neben dem Familien- und Arbeitsleben wenig Ambition, auf den ganz großen Wurf zu hoffen. „Es wäre einfach zu viel Arbeit, da etwas Größeres draus zu machen“, gibt Paulicke ehrlich zu. Das sei aber nicht weiter tragisch, denn Spaß mache es trotzdem, so die drei Rock’n’Roller.

Für die Kulturnacht haben sie sich schon geeinigt, was gespielt wird. Von typischen Rock’n’Roll-Melodien bis hin zu einer selbsterkorenen, fünfminütigen Bandhymne namens „Belt of RnR“. Diese soll zeigen, dass Show Me Your Lips mehr drauf hat als simplen Rock’n’Roll, was man auch an den vielen Soli und Tempowechseln erkennt. Für Abwechslung ist also gesorgt. Jetzt ist es am Freitag also so weit, dass für sie der erste Auftritt kommt. „Wir erhoffen uns gute Stimmung, viele Zuschauer und ein gutes Wetter“, so die Musiker einstimmig, die in der Kulturnacht am 12. Mai von 21.50 bis 22.40 Uhr auf dem Friedrichplatz auftreten.

Einen Vorgeschmack auf die Musik von Show Me Your Lips finden Sie hier.