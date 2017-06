Rheinfelden Rochade im Rheinfelder FSV-Vorstand steht bevor

Seit September ist der Posten des Vorsitzenden im Verein vakant. Nun will Patrick Da Rugna bei der nächsten Hauptversammlung Leitung übernehmen. Als Stellvertreter wird Martin Jilg gehandelt.

Kommissarisch führt Patrick Da Rugna den FSV Rheinfelden schon seit einem Dreivierteljahr. Nun will er die Geschicke des Fußballvereins auch offiziell übernehmen. Mit Martin Jilg hätte er auch schon einen Stellvertreter. Der Posten des Vorsitzenden war beim FSV unbesetzt, seit sich Rainer Lüber im September nicht mehr zur Verfügung stellte.

Da Rugna, damals Vize, übernahm kommissarisch die Leitung des 495-Mitglieder starken Vereins. Die Nachfolgersuche könnten auf der kommenden Hauptversammlung ein Ende finden, denn Da Rugna will zur Wahl als Vorsitzender antreten. Mit Martin Jilg bringt er einen Kandidaten für den Stellvertreter mit.

Im Vorstand ist Da Rugna schon seit zwei Jahren, Vereinsmitglied seit dreieinhalb. Angefangen hatte der 26-jährige Rheinfelder als Jugendleiter und Jugendtrainer. Davor war er schon Jugendtrainer beim SV Nollingen und dem ehemaligen VFR. „Die Motivation kommt daher, dass man als erster Vorstand mehr bewegen kann als ein Jugendleiter“, erklärt Da Rugna. „Der FSV hat ein sehr großes Potential, das wir mit dem richtigen Konzept weiter ausschöpfen können.“ Jilg bekleidet aktuell kein Amt beim FSV. Als fleißiger Helfer packt das langjährige Vereinsmitglied aber überall mit an. Vor etwa 20 Jahren war der Rheinfelder schon Jugendleiter beim VFR gewesen, bei dem er auch in der zweiten Mannschaft spielte.

Die aktuelle Situation bei Spielen des FSV mit dem Wechsel zwischen Richterwiese und Europastadion wirke sich negativ auf die Zuschauerzahlen aus und die Spieler bräuchten ein Clubheim mit Duschmöglichkeiten. „Die Vorstandschaft hat einen klaren Beschluss gefasst, dass der FSV nicht ins Europastadion, sondern auf den Warmbacher Sportplatz mit eigenem Clubheim umzieht“, stellt Da Rugna fest. Da Rugna hofft, dass der FSV wieder in die Priorität 1 des Arbeitsplans des Gemeinderats rutscht, nachdem das Anliegen des Vereins auf der letzten Klausurtagung hinab gestuft wurde.

Der Klassenerhalt konnte kurz vor Schluss erreicht werden. Die 2. Mannschaft soll langfristig in die Kreisliga A aufsteigen. Die Saison in der Kreisliga B konnte die 2. Mannschaft auf dem 6. Platz abschließen. „Wir hatten jedes Jahr einen neuen Trainer. Es wäre schön, wenn da Kontinuität reinkäme“ meint Jilg, der zuversichtlich ist, dass das Trainer Nicola Boccardo schafft, der die 2. Mannschaft seit einem Jahr trainiert. Auch die alten Herren zeichnen sich sportlich aus und haben in fünf Jahren viermal den Bezirkspokal gewonnen.

