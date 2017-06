Rheinfelden Rheingaudi auf Instagram: So erlebten die Stars und Fans das Schlagerfestival

Die zweite Rheingaudi ist im Tutti-Kiesi erfolgreich über die (Schlager-)Bühne gegangen. Falls Sie das Festival verpasst haben sollten, finden Sie hier fotografische Eindrücke, die Künstler und Besucher auf Instagramm geteilt haben.

#rheingaudi #djötzi #vip #party ??? Ein Beitrag geteilt von Karen? (@karen_raeuber) am 24. Jun 2017 um 4:33 Uhr

Partyamigo.de da, DJ Ötzi da... #rheingaudi 2017 dann losgehen Ein Beitrag geteilt von Mr. Partyamigo (@partyamigo) am 23. Jun 2017 um 10:17 Uhr

RheinGaudi Festival in #rheinfelden - Mega Stimmung. Danke Euch! #derbassmussficken #tobee #auaimkopf #blauwiedasmeer Ein Beitrag geteilt von Tobee (@tobeemusic) am 24. Jun 2017 um 10:49 Uhr

#mia_julia_brueckner_offiziell #rheinfelden #rheingaudifestival #partyamigo Ein Beitrag geteilt von Florian Königs (@konigsflorian) am 24. Jun 2017 um 17:00 Uhr

#rheingaudifestival #miajulia #wirmüssennachmalle #geilsterortderwelt #mitdenbesten #feiernfeiernfeiern ??? Ein Beitrag geteilt von Janine ? (@tschanin7295) am 24. Jun 2017 um 12:58 Uhr

Rheingaudi 2017??? #tanzen #backgrounddancer #mallefeeling #rheingaudi #rheinfelden #festival #diechicas #hammerstimmung #danke Ein Beitrag geteilt von Die Chicas (@diechicas) am 26. Jun 2017 um 1:44 Uhr

#rheingaudi #dorfrocker #dorfkind Ein Beitrag geteilt von Benjamin Kupferschmid (@bennykupfer) am 24. Jun 2017 um 1:59 Uhr

Ballermann am Hochrhein: Auf dem Festgelände des Tutti-Kiesi in Rheinfelden ging am Wochenende die Post ab. Zum zweiten Mal hatten die Veranstalter Frank Räuber und Martin Schmähling alles, was Rang und Namen auf der Balearen-Insel hat, für das Schlagerfestival nach Rheinfelden geholt. Die Auftritte und die heißen Temperaturen sorgten dann auch für eches Malle-Feeling.Den Auftakt am Freitagabend machte DJ Ötzi. Der österreichische Sänger, der nie ohne weißes Strickmützchen aus dem Haus zu gehen scheint, posierte am Rande seines Auftritts mit zwei jungen Damen von der Tanzagentur J.I.N.I., die das Foto auf ihrem Instagramm-Account mit dem Kommentar "Heute mit @dj_oetzi auf dem #rheingaudifestival in #rheinfelden" und einem Herzchen posteten.Der Ösi-Schlager-Star ließ es sich beim Rheingaudi-Festival aber auch nicht nehmen, mit Fans für ein Selfie zu posieren, das diese, wie diese junge Dame hier, auf Instagram mit der Welt teilten.Ein ganz seltenes Bild von DJ Ötzi gibt es von der Rheingaudi auf Instagram zu sehen. Ohne sein Markenzeichen, die weiße Strickmütze, hat er ein Selfie mit einem Mitarbeiter von Partyamigo, den Partyfotografen vom Hochrhein, gemacht."Mega Stimmung! Danke Euch!", schrieb der selbsternannte Partyschlagerstar aus dem Bierkönig Mallorca, Tobee", auf seinem Instagram-Profil unter ein Foto, das er vom begeisterten und jubelnden Publikum gemacht hatte.Heiß, heißer, Mia Julia: Der Auftritt des Schlagersternchens Mia Julia in knappen Hotpants und Bikinioberteil brachte viele Fans ins Schwitzen. Dieses Foto, das sie auf der Bühne im Tutti-Kiesi vor ihren vielen Fans zeigt, teilte sie auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Offensichtlich hat ihr der Auftritt selber Spaß gemacht, denn zum Foto fügte sie den Hashtag #keinelustzugehen an. Wie wär's, wenn Mia Julia nächstes Jahr einfach wieder zur Rheingaudi kommt?Wie die Fans den Auftritt von Mia Julia aus ihrer Perspektive erlebt haben, zeigt das Video einer Besucherin auf Instagram. Kommentiert hat sie ihren Beitrag mit dem Hashtag #geilsterortderwelt. Dem lässt sich nichts hinzufügen.Michael Wendler, alias der Wendler, durfte auf dem Schlagerfestival in Rheinfelden natürlich nicht fehlen. Hinter der Bühne posierte er lässig mit fünf hübschen Mädels, die unter dem Namen "Die Chicas" als Background-Tänzerinnen arbeiten.Auf dem Instagram-Account der Truppe haben die Girls die Rheingaudi mit "Hammerstimmung" kommentiert.Auch Willi Herren, der ebenfalls auf der Set-Liste stand, hat ein großes Herz fürs weibliche Geschlecht. Auf diesem Schwarz-Weiß-Foto posiert er mit mehreren jungen Frauen, eine davon feierte auf der Rheingaudi ihren Junggesellinenabschied.Die Stimmung und gute Laune, die die Jungs von den Dorfrockern beim Schlagerfestival verbreitet haben, hat ein Instagram-Nutzer auf dem folgenden Video festgehalten.