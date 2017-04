Rheinfelden Rheinfelder Türken bleiben wegen Referendum ruhig

Am vergangenen Sonntag stimmte eine kleine Mehrheit der Türken für das neue Präsidialsystem in der Türkei. Die Meisten der türkischen Bürger in Rheinfelden gaben ihre Stimme in der Schweiz ab – viele blieben der Wahl aber auch fern. Erdal Saydam, der Vorsitzende der türkisch-islamischen Gemeinde in Rheinfelden gibt seine Einschätzung.

Rheinfelden - Das Referendum in der Türkei hat auch bei der türkisch-islamischen Gemeinde in Rheinfelden für Wirbel gesorgt. Erdal Saydam, seit Januar Vorsitzender, ist froh, dass der Wahltermin vorüber ist. Jetzt warte man zuerst einmal die weitere Entwicklung in der Türkei ab.

Saydam bezeichnet die in Rheinfelden lebenden Türken als generell gut integriert. Gerade in jüngerer Vergangenheit würden sich viele Unterschiede aufweichen. Gleich zu Beginn des Gesprächs stellt Saydam fest, dass der Verein der türkisch-islamischen Gemeinde unpolitisch sei. Über eine Whats-App-Gruppe informiere man Gemeindemitglieder über wichtige Themen. Werbenden Nachrichten, egal ob von Befürwortern oder Gegnern, habe man keinen Raum gegeben.

Nur wenige Türken hatten sich am Sonntag getroffen, um gemeinsam die Berichterstattung über das Ergebnis des Referendums zu verfolgen. „Die Ja-Sager waren enttäuscht, weil sie einen klareren Sieg erwartet hatten, die Nein-Sager waren enttäuscht, weil sie entgegen ihren Vorstellungen verloren hatten“, berichtet Saydam. Er selbst durfte gar keine Stimme abgegeben, weil er nur einen deutschen Pass hat.

Von vielen Mitbürgern mit türkischem Pass habe er gehört, dass sie nicht wählen gingen. Die weiten Wege und die benötigte Zeit hätten sie abgeschreckt. Die Rheinfelder Türken konnten sich in Deutschland in Stuttgart oder Karlsruhe mit „Evet“, also „Ja“, für das Präsidialsystem Recep Tayyip Erdogans aussprechen, das die Machtstellung des Präsidenten sehr stark ausbaut, oder mit „Hayir“, also „Nein“, dagegen. Allerdings war man nicht an die deutschen Orte gebunden. Die meisten Türken aus Rheinfelden und Umgebung fuhren in die Konsulate nach Zürich oder Bern. Von beiden Lagern seien Transportmöglichkeiten angeboten worden.

Saydam meint, dass es im Kreis Lörrach sogar mehr Fahrangebote von Nein-Befürwortern gegeben habe. Während in Deutschland rund 63 Prozent der abgegebenen Stimmen für Erdogans Präsidialsystem votierten, haben sich in der Schweiz nur 38 Prozent dafür ausgesprochen. Ob und wie die Rheinfelder Türken abgestimmt haben, kann Saydam natürlich nicht sagen. Seiner Einschätzung nach seien die Lager in etwa gleich groß gewesen.

Konflikte habe es im Vorfeld bei der türkisch-islamischen Gemeinde wegen der Abstimmung nicht gegeben. Man sei immer fair miteinander umgegangen. Zwar habe man auch mal lauter werdende Diskussionen unter einzelnen Personen vernommen, die seien aber schnell wieder beruhigt worden. Auch jetzt, nach dem Ergebnis, bleibe es in Rheinfelden ruhig. „Man wartet ab, wie sich die Sache weiter entwickelt“, sagt Saydam.

Dass es in Deutschland so viele „Ja“-Stimmen gab, erklärt er sich damit, dass viele in Deutschland lebenden Türken das Land fast nur noch aus Urlauben kennen. „Wenn man sieht, dass sich in einem Dorf Vieles zum Guten verändert hat und das Land der Familie an Wert gewinnt, sagt man vielleicht: Das hat Erdogan gut gemacht.“ Außerdem gebe es auch niemanden, der als annähernd starke Opposition gesehen werde. Fehlende Integration in Deutschland sieht der Vorsitzende des Moscheevereins zumindest für Rheinfelden und Region nicht als Grund. „Integration bedeutet, die Sprache zu können, die Gesetze zu achten, eine gute Ausbildung zu erfahren und Teil der Gesellschaft zu sein.“, so Saydam.

Er setzt sich dafür ein, dass Jugendliche eine gute Schul- und Berufsausbildung absolvieren. „Wenn man eine anständige Lehre abgeschlossen hat, hat man später auch ein anständiges Leben“, ist er überzeugt. Viele der laut Stadtverwaltung rund 1000 Menschen mit türkischen Wurzeln wohnen in Oberrheinfelden, im Bereich der Schildgasse und in Warmbach. „Der Grund dafür ist, dass es Werkswohnungen waren, wo die Gastarbeiter zuerst untergebracht worden sind“, erklärt Saydam. Später habe man in diesen Häusern leichter Wohnungen gefunden als etwa in den Dörfern.

Mittlerweile sei das ganz anders. „Die türkischen Mitbürger verteilen sich mehr“, ist Saydam überzeugt. Heute sei man froh, überhaupt eine Wohnung zu finden und ziehe auch sehr gerne in die Ortsteile. „Die Beziehungen zwischen den Türken, den Deutschen und Menschen mit anderem Hintergrund sind sehr gut“, sagt er. Eine Aussage, die Günther Schmidt vom SAK, Sozialarbeiter im Quartiersmanagement der Sozialen Stadt in Oberrheinfelden, unterschreiben kann. Er hat das Referendum in der Türkei in Oberrheinfelden nicht als zentrales Thema erlebt. Aufgrund der Arbeit im Pfiffikus an der Schwedenstraße habe er sehr viel Kontakt zu Kindern und ihren Eltern, aber das Referendum sei meist nur relativ unaufgeregt besprochen worden.

Seiner Meinung nach hänge das auch damit zusammen, dass in Rheinfelden – und insbesondere in Oberrheinfelden – viel in Sachen Integration und Zusammenleben gemacht werde. „Integration ist da, wo Menschen sich begegnen“, sagt er. Und in Rheinfelden würden sich Menschen meist mit Wertschätzung begegnen. Zudem gebe es in Oberrheinfelden eine große Durchmischung der Nationalitäten. Über das Modellvorhaben der Sozialen Stadt seien viele Angebote initiiert worden, die teils auch heute noch wirken. Fördergelder habe man geschickt genutzt, um langfristige Strukturen aufzubauen.

Ein wichtiger Faktor für die gute Situation in Rheinfelden sei aber wohl auch die gute wirtschaftliche Lage mit vielen guten Arbeitsplätzen. Dass sich besonders viele jüngere Türken abgehängt fühlen, würden von der deutschen Gesellschaft, bekomme er nicht mit. Schwierige Jugendliche gebe es immer mal, aber – da bläst er ins gleiche Horn wie Saydam – wenn man sie nach einer Ausbildung und mit Familie sehe, hätten sich auch die Schwierigeren meist gefangen.