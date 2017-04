Rheinfelden Rheinfelder Tennisspieler auf der Erfolgsspur

Großer Mitgliederwachstum macht Erweiterungen nötig. Auch über mögliche Fusionen mit anderen Vereinen wird nachgedacht.

Rheinfelden – Von Mitgliederschwund keine Spur. Der Tennisclub Rheinfelden platzt aus allen Nähten. Die Tennisanlage in der Eichbergstraße stößt an ihre Kapazitätsgrenzen. Der Vereinsvorstand sucht die Möglichkeit nach einer Erweiterungsmöglichkeit und plant gleich weiter in die Zukunft.

Vor zwei Jahren hat sich der Vorstand des Tennisclubs Rheinfelden neu aufgestellt, nach 40 Jahren ging die Ära des langjährigen ersten Vorstands Ludwig Limberger im Januar 2015 zu Ende. Allerdings übernahmen der neue Vorsitzende, Dieter Model, und sein Stellvertreter, Bernd Mantay, auch ein paar Probleme. Mit einem verjüngtem Vorstandsteam wurden die anstehenden Aufgaben in Angriff genommen.

„Im Ergebnis hat sich der Verein stark und im positiven Sinne verändert“, ist Model überzeugt. „Wir sind tatsächlich gewachsen um rund 80 neue Mitglieder, aktuell haben wir 445 Mitglieder.“ Besonders im Jugendbereich ist der Tennisclub sehr aktiv und kooperiert mit Schulen und Kindergärten, präsentiert sein Angebot beim Spielfest der Sparkasse und bildet mit anderen Vereinen so genannten Tennisspielgemeinschaften, bei denen Jugendliche offene Plätze in Mannschaften anderer Vereine auffüllen, wodurch für alle Altersgruppen Mannschaften aufgestellt werden können. Solche Tennisspielgemeinschaften werden auch für Erwachsene geschlossen.

Neben Jugendlichen beobachtet Model auch einen großen Zulauf an Erwachsenen, der sich aus dem Eltern-Kind-Tennis-Angebot heraus entwickelt hat, wo Eltern mit ihren Kindern spielen konnten, und dann selbst ein Interesse am Tennissport entwickelt haben. Unter den Nutzern der drei Hallenplätze und sieben Sandplätze sind auch zahlreiche Schweizer.

Das Vereinsheim wurde 1983 gebaut, 1988 kam die Tennishalle dazu. In beides hat der Verein schon viel investiert. Über der Gaststätte und den Umkleidekabinen wurde das undichte Flachdach saniert und in ein Pultdach umgebaut. Die Duschen wurden neu gefliest. Nach einem Wassereinbruch in die Halle aufgrund eines Starkregens im August 2016 wurde eine Drainage eingebaut. Mit dem Pächterwechsel im vergangenen Jahr wurde die Küche in der Gaststätte ausgetauscht.

Dieses Jahr mussten alle Gasleitungen ersetzt und auch die Elektroinstallationen erneuert werden. Kaum war das erledigt, fiel die Heizungsanlage aus. „Aufgrund der anstehenden Modernisierungen, sehen wir wieder hohen Belastungen entgegen“ Dieter Model„Wir machen einen Riesenspagat“, sagt Model. „Der hohe Kredit belastet uns sehr. 2021 endet der Hauptkredit, aber aufgrund der anstehenden Modernisierungen, sehen wir wieder hohen Belastungen entgegen.“ Der Tennisclub stößt aufgrund der Mitgliederzahlen an seine Kapazitäten, auch da sich die Zeiten der Jugendtrainings nach hinten verschoben haben und jetzt mit den Zeiten kollidieren, die der Verein gerne den zahlenden Mitgliedern mit Platz-Abonnement anbieten würde. „Nur für uns brauchen wir zwei weitere Sandplätze“, sagt Model und erklärt, dass an einem Spieltag für eine Mannschaft drei Plätze gebraucht werden. Die sieben vorhandenen Plätze werden schon doppelt belegt, so dass vier Mannschaften spielen können, wenn es neun Plätze wären, könnten sechs Mannschaften spielen.

Als Ziel sieht Model die Erweiterung um drei Außenplätze und der Halle um zwei Plätze, auch um eine zukünftige Fusion mit dem Karsauer oder Hertener Tennisverein möglich zu machen. Der Unterstützung von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in der Erweiterungsfrage haben sich Model und Mantay schon bei einem Gespräch versichert. Allerdings sieht die Baurechtsabteilung Schwierigkeiten bei der Realisierung, da es sich um ein Wasserschutzgebiet handelt. Das Land befindet sich zudem teilweise in privater Hand, und mit den Eigentümern muss auch erst noch das Gespräch gesucht werden.

Der Tennisclub will frühzeitig das Machbare ausloten, bevor neues Geld in die Halle gesteckt wird. „Die Vereine verändern sich in ihren Strukturen und die Belastbarkeit wird immer kleiner“, sagt Mantay. „Dann ist es besser, einen gut aufgestellten Verein zu haben anstatt drei schwacher.“ Mit Herten und Karsau wurden noch keine Fusionsgespräche geführt, da alles von der Erweiterung abhängig ist. „Wenn wir mit den anderen Vereinen sprechen, müssen wir auch etwas anbieten können, sonst brauchen wir gar keine Gespräche zu führen“, so Mantay. Und Model meint: „Vielleicht verlangen wir auch zu viel. Alternativ könnte man auch auf der anderen Seite vom Bach drei Tennisplätze auf Freibadgelände bauen.“

Auf jeden Fall ist aber klar, dass es eine Lösung braucht für den Tennisclub, der 2016 zu den 20 mitgliederstärksten Tennisvereinen im Badischen Tennisverband zählte.