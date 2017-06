Rheinfelden Rheinfelder Schulcampus auf dem Weg zum Hugo-Häring-Landespreis

Das 6,5-Millionen-Euro-Projekt qualifiziert sich mit der kürzlichen Prämierung zur Hugo-Häring-Auszeichnung ("kleiner Hugo") automatisch für die Auswahl zum großen Landespreis – dem "großen Hugo".

Rheinfelden – Für die Stadt als Bauherr und Erik Fiss als Leiter des Gebäudemanagements und seinen Kollegen Sven Irmscher als Projektleiter kam die Nachricht überraschend, wonach der Bund deutscher Architekten den Schulcampus neben sieben weiteren Gebäuden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut mit der Hugo-Häring-Auszeichnung prämiert.

Die Freude darüber fällt umso größer aus, teilt die Stadtverwaltung mit, da die Umsetzung des Projektes für alle Beteiligten ein kleiner „Kraftakt“ war. Rund 6,5 Millionen Euro investierte die Stadt damals gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg in das neue Bildungszentrum. Eingereicht beim BDA hat das Projekt das Architekturbüro Kamm Architekten aus Stuttgart.

„Wir in Rheinfelden wussten schon immer, was wir an unserem Campus haben“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Eberhardt augenzwinkernd. Für ihn zeichnete sich bereits im damaligen europaweiten Wettbewerbsverfahren ab, dass die Stadt mit dem Bau nicht nur neue Maßstäbe in der Schullandschaft, sondern auch in der regionalen Baukultur setzen würde. Mit der Auszeichnung hat sich der Rheinfelder Schulcampus automatisch auch für das Auswahlverfahren zum Hugo-Häring-Landespreis, den „Großen Hugo“, qualifiziert. Die Preisverleihung der Auszeichnung für die Projekte am Hochrhein findet am Montag, 10. Juli, in Lörrach in der Sparkasse statt.

ist ein zweistufiger Preis, das Auswahlverfahren erstreckt sich über zwei Jahre. Erstes Jahr: Hugo-Häring-Auszeichnung, zweites Jahr: Hugo-Häring-Landespreis. Der Hugo-Häring-Landespreis wird aus den in der ersten Stufe ausgezeichneten Objekten ausgewählt.