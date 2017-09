Rheinfelden Rheinfelder Meisterkonzerte gehen in die vierte Saison

Rheinfelder Meisterkonzerte gehen in die vierte Saison

Die erfolgreiche Kulturreihe wird mit dem Auftritt der Staatsphilharmonie Brest am 17. September im Bürgersaal fortgesetzt.

Eine Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt: Die Meisterkonzerte gehen bereits in die vierte Saison. „Es ist eine großartige Sache, dass die Südwestdeutsche Mozart-Gesellschaft zusammen mit der Stadt zum vierten Mal diese Konzertreihe durchführen kann“, sagte der künstlerische Leiter Georg Mais bei der Vorstellung der neuen Spielzeit, die am 17. September beginnt und drei Orchesterkonzerte sowie einen Kammermusikabend im Bürgersaal umfasst.

„Für die Stadt ist das eine wichtige Veranstaltungsreihe, die in den drei Jahren viele Fans in der Bürgerschaft und von außerhalb gefunden hat“, hob Bürgermeisterin Diana Stöcker die Bedeutung dieses Klassik-Zyklus' hervor. Durch das sehr gute Niveau hätten die Konzerte ein Stammpublikum erobert.

17. September: Zum Auftakt gastiert erstmals die Staatsphilharmonie Brest unter Leitung von Viachaslau Prylepin. Das Orchester aus Weißrussland freut sich sehr auf diese Konzertreise nach Deutschland. Im Gepäck hat es ein deutsch-russisches Programm: die Ouvertüre „Die Hebriden“ von Mendelssohn-Bartholdy sowie zwei Werke des russischen Romantikers Tschaikowsky, die „Rokoko-Variationen“ für Cello und Orchester und die „Nussknacker-Suite“. Als Solist konnte Wen Sinn Yang gewonnen werden, ein in Zürich lebender Cellist mit taiwanesischen Wurzeln, „einer der namhaftesten Cellisten seiner Generation“, so Mais.

26. November: Im November ist das Stuttgarter Kammerorchester zu Gast, laut Mais „eines der besten deutschen Kammerorchester", das seit 50 Jahren auf internationalen Bühnen konzertiert. Konzertmeisterin Susanne von Gutzeit wird vom ersten Pult aus leiten und ist auch Solistin im Violinkonzert Nr. 2 von Joseph Haydn. Auch die Ouvertüre „Les Nations" von Georg Philipp Telemann findet sich im Programm, anlässlich des 250. Todestages des Barockkomponisten. Außerdem erklingt Tschaikowskys „Souvenir de Florence", Erinnerungen an Florenz. Für Mais ist dies ein Programm, das kosmopolitisch über Grenzen hinaus denkt.

3. Januar: „Quotenträger" und Publikumsmagnet soll wieder das beliebte Neujahrskonzert der Jungen Philharmonie der Ukraine Lemberg sein, das an die Tradition der Wiener Neujahrskonzerte anknüpft. Am 3. Januar werden das Orchester unter Dirigent Volodymyr Syvokhip und die Solistin Anna Nosova (Sopran), Sängerin an der Staatsoper Minsk, mit Musik um Johann Strauß, Walzern, Polkas und Arien launig-beschwingt ins Neue Jahr begleiten. „Da kommen immer die meisten Leute", weiß Georg Mais um die Popularität.

11. März: Zum Saison-Ausklang spielt das Mannheimer Streichquartett, ein sehr erfahrenes Kammermusik-Ensemble. Aufgeführt werden Meisterwerke der Klassik und Romantik: das „Kaiserquartett" von Haydn, das späte Streichquartett op. 135 von Beethoven und das „Amerikanische" Streichquartett von Antonin Dvorák, eines der beliebtesten romantischen Streichquartette.

Kammerkonzerte, so weiß Mais aus Erfahrung, seien schwieriger zu verkaufen als Orchesterkonzerte. Dennoch sehe man es als „Kulturauftrag“, auch Kammermusik in die Meisterkonzerte aufzunehmen. Der Anspruch sei, konsequent „eine qualitätsvolle, substanzreiche Reihe“ auf hohem Niveau zu halten. Möglich sei das nur durch die Subvention der Stadt Rheinfelden, die Kooperation mit dem Kulturamt, das die Organisation übernimmt, und den Sponsoren Volksbank Rhein-Wehra, Aluminium und Energiedienst, „die uns großzügig unter die Arme greifen“, so Georg Mais.

Besucherzahlen sind stabil

Wie Kulturamtsleiter Claudius Beck hervorhebt, seien die Besucherzahlen in den bisherigen drei Spielzeiten der Meisterkonzerte stabil geblieben. Im Schnitt kommen 200 Besucher pro Konzert, bei den Neujahrskonzerten seien es zwischen 300 und 350, das hätte sich von Mal zu Mal gesteigert. Auch habe man einen festen Abonnentenstamm von 70 bis 80. Das seien sehr gute Zahlen für eine Klassikreihe in einer 33.000-Einwohner-Stadt.

Für die Meisterkonzerte Rheinfelden gibt es Karten und Abos im Vorverkauf bei der Tourist-Info, 07623/9668720.