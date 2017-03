Rheinfelden Rheinfelder Kickers sind jetzt im Stadtsportausschuss

Der Kunstrasenplatz in Herten bringt kaum Entlastung für das Europa-Stadion. Vereinsvorsitzender Wild fordert eine schnelle Überarbeitung der Sportförderrichtlinien seitens der Stadt.

Rheinfelden – Die Rheinfeldener Kickers werden zum 37. Mitgliedsverein im Stadtsportausschuss. Vereinsvorsitzender Dieter Wild hält die Anzahl der Fußballvereine in Rheinfelden für zu groß. Das betonte er bei der Hauptversammlung des Ausschusses. Die Eröffnung des Kunstrasenplatzes in Herten, wo der SV Herten und der FV Degerfelden trainieren, hatte nur eine kleine Entlastung für das Europa-Stadion gebracht, wie Vorsitzender Dieter Wild, ausführte. „Der Hartplatz stößt auf wenig Gegenliebe. Unzufriedenheiten sind nicht zu vermeiden, da es im Stadion nur einen Kunstrasenplatz gibt.“ Mit einer 6000-Euro-Spende der Sparkasse wurde eine neue Funkuhr für das Europastadion angeschafft.

Mit der freiwilligen Nutzergebühr von jährlich 2500 Euro für die Fécamphalle, die die dort aktiven, sieben Vereine entrichten, konnte auch dort eine neue Anzeigentafel angeschafft werden. Kritik übte Wild an der Stadtverwaltung, da sich bei der Überarbeitung der Sportförderrichtlinien, die der Ausschuss angemahnt hatte, auch 2016 nichts getan hat. „Es ist schon an der Zeit, dass diese Richtlinien neu gefasst werden“, so Wild. „Die sind nicht mehr adäquat.“ Die 1996 erstellten Sportförderrichtlinien wurden zuletzt 2001 angepasst. Wild führte aus, dass eine Umfrage zum Thema Sport mit Flüchtlingen unter den 36 Mitgliedsvereinen ergeben hatte, dass in zwölf Vereinen 34 Sportler mit Fluchthintergrund aktiv waren. Der Fußballverein Rheinfeldener Kickers hatte die Aufnahme in den Stadtsportausschuss beantragt. Bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wurden sie aufgenommen. „Meine persönliche Meinung ist, dass wir zu viele Fußballvereine haben. Es wäre wünschenswert, dass sie sich bündeln“, sagte Wild. Das zu regeln, sei aber nicht Aufgabe des Ausschusses. Die Kickers hieß er als 37. Verein im Ausschuss willkommen.

Für die im April anstehende Sportlerehrung und -wahl 2016 verkündete Wild die Kandidaten und Mannschaften. Sieben Sportlerinnen, sechs Sportler sowie fünf Mannschaften stehen zur Ehrung, einige davon auch zur Wahl zur Sportlerin oder zum Sportler und zur Mannschaft des Jahres 2016 an. Auch drei Ehrenamtliche werden geehrt, deren Namen hielt Wild in guter Tradition aber geheim. Wild kündigte für 2017 an, dass im Juli wieder das grenzüberschreitende Rheinschwimmen stattfinden wird. Der Termin steht noch nicht fest. Der Sportbund kommt mit „BSB on Tour“ im September nach Rheinfelden. Ein wichtiges Thema wird der Umzug des FSV Rheinfelden ins Europastadion sein. Dort steht die Sanierung der Laufbahn an.

Andreas Baumgartner wurde als stellvertretender Vorsitzender und Christoph Brugger als Kassierer für zwei Jahre gewählt.Die Sportlerehrung und Wahl der des Sportlers und der Mannschaft des Jahres 2016 findet am Freitag, 7. April, um 19 Uhr im Campusgebäude, Jahnstraße 1, statt.