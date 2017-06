Rheinfelden Rheinfelder Innenstadt wird zum Jahrmarkt: Cityfest eröffnet

Mehrere Fahrgeschäfte und Buden bieten bis Sonntag ein abwechslungsreiches Angebot. Vom Riesenrad am Oberrheinplatz aus bietet sich ein toller Ausblick über die Stadt.

Bei knackigen 34 Grad hat am Donnerstag das zwölfte Cityfest langsam aber sicher Fahrt aufgenommen – und zwar buchstäblich. Ein 38 Meter hohes Riesenrad steht wieder auf dem Oberrheinplatz und symbolisiert auch den Aufschwung der jungen Stadt, wie Wirtschaftsförderer Elmar Wendland feststellte. Er vertrat Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Bürgermeisterin Diana Stöcker, die beide nicht an dem Termin teilnehmen konnten.

„Ich hoffe, dass ich diese Rolle erfüllen kann“, so Wendland mit einem kleinen Lachen. Doch eigentlich passt er genau richtig: Schließlich seien es genauso solche Veranstaltungen, die die Stadt aufwerten und die Wirtschaft ankurbeln. „Das haben wir auch mit unserem Zentrenkonzept festgehalten.“ Rheinfelden befinde sich im Aufschwung. Es sei schon viel passiert, gebe aber auch noch Luft nach oben, so Wendland in seiner Ansprache im Foyer des Rathauses, wo sich traditionell Mitglieder des Gemeinderats, des Gewerbevereins und Vertreter der Schausteller einfinden, bevor es einen gemeinsamen Rundgang übers Fest gibt. Das hat auch in diesem Jahr wieder viel zu bieten, wie Frank Sattler vom Gewerbeverein feststellte. „Es ist schon erstaunlich, wie quasi über Nacht die großen Fahrgeschäfte aufgebaut werden.“ Ein großes Lob richtete er an Dieter Maier, der das Fest gemeinsam mit seinen Mitarbeitern organisiert. Für ihn sei wichtig, das Rheinfelden in Bewegung komme. Dazu brauche es solche Feste. „Das bringt Flair.“

Und weil solche Feste aber auch von Musik leben, wird es in diesem Jahr wieder ein Bühnenprogramm mit Live-Musik geben – obwohl der Rechtsstreit mit Gema noch nicht abgeschlossen ist. „Wir gehen da volles Risiko“, so Maier. Den buchstäblichen Aufwind gab’s anschließend bei einer Runde Riesenrad. Mit ordentlichem Tempo schaukelten sich die Gondeln in die Höhe und boten einen fantastischen Blick über die Stadt. „Da hinten ist Karsau“, erklärte Vanessa Edmeier von der Hochrheinkommission etwa dem Präsidenten des schweizerischen Gewerbevereins, Raymond Keller. Und CDU-Rat Dieter Meier nahm nochmal das alte Haus, in dem der Tafelladen untergebracht ist, ins Visier. „Das muss man sich einprägen, das gibt’s bald nicht mehr.“

Wieder am Boden hatte man zur Mittagszeit noch reichlich Platz über die Meile zu schlendern, die neben allerhand Verkaufsständen eine gute Auswahl an Essen und Trinken sowie weitere Fahrgeschäfte bot. Denn bei mehr als 30 Grad im Schatten zogen wohl viele erst mal die kühle Wohnung oder das Freibad vor. Gegen Nachmittag hatte sich die Stadt schon wieder etwas mehr gefüllt.

Das Cityfest findet Freitag von 14 bis 23 Uhr, Samstag von 11 bis 23 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 20 Uhr statt. Am Sonntag öffnen die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr, um 11 Uhr gibt die Stadtmusik ein Frühschoppenkonzert.