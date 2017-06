Rheinfelden/Barry Rheinfelder Hexen bringen Likör nach Wales

Der Besuch in der Partnerstadt Barry ist geprägt von Gesprächen über den Brexit und freundschaftliche Begegnungen.

In der walisischen Partnerstadt Barry gibt es jetzt auch ein Straßenfest mit vielen Buden. Dieses Fest wurde zum zweiten Mal zwischen Strand und Vergnügungspark organisiert. Alle Partnerstädte wurden dazu eingeladen und besuchen nun das Fest auf Barry Island und nicht mehr wie bisher das große Food & Drink-Festival in Cowbridge. Barry Island wirbt mit hochwertigen Produkten aus der Region und viel Musik, es ist ein Fest für Begegnung und Verständigung – auch zwischen den Kulturen.

Seit den Wahlen vor wenigen Wochen zogen neue Gesichter in das Rathaus von Barry ein. Leader of the Council ist nun John Thomas, und Janice Charles repräsentiert als Bürgermeisterin mit der großen goldenen Kette den Ort im Verwaltungsbezirk Vale of Glamorgan. Auch in der Organisation der Städtepartnerschaft gab es einen Wechsel, Guy Reynish ist seit wenigen Tagen Chair of Twinning Association. Geblieben ist der Wunsch nach beständiger Freundschaft mit den Partnerstädten.

Die Besucher vom Kontinent mussten während ihres Aufenthalts schnell lernen, dass der Brexit ein schwieriges, schmerzhaftes Thema ist. „Der Brexit spaltet Familien, Freunde und Vereine. Er ist ein Riss durch unsere ganze Nation“, sagte etwa Gastmutter Elizabeth Lendering. Die Bürgermeister mit den offiziellen Delegierten der Partnerstädte wurden zu einem Besuch der Münzprägeanstalt Royal Mint in Pontyclun eingeladen. In diesem walisischen Ort werden alle in Großbritannien benötigten Münzen hergestellt – eine sehr beeindruckende Erfahrung.

Wie in Rheinfelden wurde in Barry ein Garten der Freundschaft mit vielen Fahnen eingeweiht. Die Delegation aus Fécamp war so begeistert, dass sie beschloss, im nächsten Jahr ebenfalls einen solchen Garten anzulegen. Zum Rahmenprogramm des Treffens gehören auch Empfänge am Abend, bei denen alle Teilnehmer eingeladen sind. Besonders beliebt ist der Empfang im Yachtclub, wenn eine einheimische Band mit populären Oldies zum Tanz aufspielt. Der Stand von Glasbläser Wilfried Markus war immer gut besucht. Der Rentner Peter Daniels aus Barry lässt es sich nicht nehmen, den deutschen Künstler und seinen Begleiter Helmut Moser zu unterstützen, das macht er freiwillig mit viel Freude an allen Tagen des Festivals.

Auch der Freundeskreis Vale of Glamorgan hat seine Fans in Barry, die sich schon lange auf ein Wiedersehen freuten. Vier Frauen reisten diesmal nach Barry, um die Beziehung zu beleben, sie alle waren privat untergebracht. Am Stand verkauften sie Kräuterlikör, der mit dem Etikett „Rheinfelder Hexe“ angeboten wird. Als Hexen gekleidet, erregten sie viel Aufsehen und konnten Flyer, Ballone, Kugelschreiber und Tüten mit dem Slogan „I like Rhyfälda“, mitgebracht von der Tourist-Info, an die Besucher verteilen. Es gab Waliser, die Deutsch sprechen wollten und lange am Stand aushielten. Auch hier war der Brexit ein schwieriges, ausschweifendes Thema. Am Sonntagabend waren alle Flaschen Hexenlikör verkauft, doch im Vordergrund standen Begegnung und Gespräche und nicht der alkoholische Anreiz.