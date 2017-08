Rheinfelden Rheinfelder Gruppe "Mr. Bluepilz" zeigt bei Youtube ihre Stunts

Seit etwa drei Monaten haben sie ihren eigenen Youtube-Channel: Die vier Rheinfelder David Quaß, Mikael Knust, Marvin Dietsche und Felix Haßler zeigen auf der Videoplattform Stunts mit Mountainbikes und Hoverboards.

Früher waren die Kinder in ihrer Freizeit noch draußen, heute sitzen sie nur vor dem Computer? Das mag auf manche zutreffen, doch ganz sicher nicht auf David Quaß, Mikael Knust, Marvin Dietsche (alle elf Jahre) und Felix Haßler (zwölf Jahre) aus Rheinfelden. Die vier Freunde verbinden ihre sportlichen Hobbys wie das Mountainbiken einfach mit ihrer Leidenschaft fürs Filmen und den Computer. Die Ergebnisse – kurze und manchmal lustige Filmchen – laden sie dann auf das Internet-Videoportal Youtube hoch.

Da fahren die Jungs etwa mit Mountainbikes Treppenstufen am Rhein hinunter, springen über Grashügel auf dem Schulhof und und schlängeln sich einen schmalen Serpentinenweg hinunter. Durch den Wechsel zwischen normalen Aufnahmen und denen aus den Go-Pros – also kleinen Kameras, die die Jungs an ihren Helmen befestigen – wirken die Videos ziemlich professionell. Effekte wie Zeitlupe, Überblendung und passende gewählte Hintergrundmusik tragen dazu bei.

Freunde mit komödiantischem Talent

Die vier Freunde haben aber durchaus auch ein komödiantisches Talent. In dem Video „7 Arten Hoverboard zu fahren“ (ein Hoverboard ist ein elektrisch betriebenes Rollbrett mit zwei Rädern an den Seiten) etwa zeigen sie verschiedene Typen von Fahrern: den Checker, den Anfänger, den Alleskönner. Während der Checker lässig durchs Bild rollt, kommt der Anfänger keinen Meter vorwärts. Der Alleskönner hingegen schafft es mit dem Board sogar über eine Bordsteinkante.

Da die Videos auf der offenen Internet-Plattform Youtube stehen, kann sie sich jeder anschauen. Wissen sollte man dafür nur, unter welchem Namen die Jungs zu finden sind: „Mr. Blue-Pilz“. Wie sie darauf gekommen sind, können die Vier gar nicht genau erklären. „Ich fand diesen Namen einfach schon immer cool“, sagt Mikael schulterzuckend. Er ist so etwas wie der Initiator von Mr. Blue-Pilz, er hatte die Idee für den Youtube-Kanal. Marvin, Felix und David kennt er aus der Schule, alle gehen in die fünfte Klasse des Georg-Büchner-Gymnasiums. Manchmal beteiligen sich auch noch weitere Freunde an den Videos.

Das schöne an dieser Freizeitbeschäftigung: Jeder der Vier kann seine Talente und seine Hobbys einringen: Mikael und Felix sind Mountainbiker und fahren auch in der SG Rheinfelden. Die beiden und oft auch Marvin, entweder mit dem Rad oder seinem Hoverboard, sind sozusagen die Schauspieler und Stuntmänner.

Elf Videos über 1100 Mal geklickt

David ist der Kreative hinter der Kamera, er setzt seine Freunde in Szene und bringt außerdem seine Filmausrüstung und Ideen mit ein. Nach dem Dreh kommt dann wieder Marvin ins Spiel. Der Elfjährige schneidet die Aufnahmen am PC. Sein Vater, der auch eine Leidenschaft für Fotografie und Videoaufnahmen hat, hilft ihm dabei. Er hat auch den Youtube-Account der Vier erstellt und lädt die fertigen Videos hoch, da man dafür über 18 sein muss. Die Intros, also die kurzen Einstiegssequenzen in die Filme, macht meist Felix mit einer speziellen App.

Bislang haben Mr. Bluepilz so in Teamarbeit elf Videos hochgeladen, die insgesamt über 1100 Mal angeklickt wurden. 37 Zuschauer haben ihren Kanal sogar schon abonniert, um die Videos regelmäßig zu sehen. Ein paar der Abonnementen seien Freunde, sagt Mikael, die meisten aber kannten sie nicht, einer stamme sogar aus Neuseeland. Die Jungs haben aber nicht das Ziel, möglichst viele Zuschauer zu bekommen. „Klar wären 2000 Abonnenten cool, aber es geht uns vor allem darum, dass es Spaß macht“, sagt David.

Zum Schuljahresende mussten die Vier viel lernen und hatten darum nicht ganz so viel Zeit für ihren Account. Jetzt in den Sommerferien treffen sie sich aber mindestens einmal in der Woche, um weitere Videos zu drehen. „Wir wollen auch mal was anderes machen“, sagt Marvin. Zum Beispiel einen kleinen Krimi à la „Soko Rheinfelden“ oder ein anderes Schauspiel. Vielleicht darf dann auch das ein oder andere Mädchen aus ihrer Klasse mitmachen. Eines hätte zumindest schon Interesse angemeldet, sagt Mikael. Aber bisher hätten sie keine Mädchen gebraucht.