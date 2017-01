Rheinfelden Rheinfelder Genossen sorgen sich um Demokratie

Beim Neujahrsempfang des SPD-Ortsvereins blickt Oberbürgermeister Klaus Eberhardt auf die kommenden fünf Jahre.

Der SPD-Ortsverein Rheinfelden hat zum Neujahrsempfang in die alte Schmiede in Nollingen eingeladen. Vorsitzende Karin Paulsen-Zenke zeigte sich besorgt, dass weltweit die Demokratie in Frage gestellt wird. Oberbürgermeister Klaus Eberhard sah auf das Stadtjubiläum 2022 voraus. Im Obergeschoss der alten Schmiede hatten sich rund 40 Genossen eingefunden, um gemeinsam das neue Jahr zu feiern. Unter den Gästen waren auch zahlreiche SDPler der umliegenden Ortsvereine Karsau, Dinkelberg/Minsel und Herten, darunter auch die Minselner Ortsvorsteherin Eveline Klein. Aus Grenzach-Wyhlen waren Robert Blum und Thomas Möcklinghoff vom dortigen SPD-Vorstand gekommen und aus Rheinfelden/Schweiz Großrätin Claudia Rohrer und Vizestadtammann Brigitte Rüedin (beide SP).

Paulsen-Zenke zeigte sich über die gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland und weltweit in ihrer Ansprache tief besorgt. „Ich hätte mir nicht träumen lassen, was 2016 bringt. Die vielfältigen Herausforderungen in Europa und Deutschland machen mich fast fassungslos“, so Paulsen-Zenke. Sorge bereitete ihr, dass in zahlreichen europäischen Ländern die Demokratie und die EU als Errungenschaft in Frage gestellt wird. „Die Welt verändert sich rasant“, meinte Paulsen-Zenke. „Und die Veränderungen werden gerade durch die Leute betrieben, die eigentlich keine Veränderung wollen.

“ Sie sehe die Demokratie gefährdet, wenn Politik nicht durch Fakten bestimmt werde, sondern durch Meinungen oder Gefühle, und appellierte: „Wir müssen die Fakten benennen und durch unser Tun zeigen, dass wir anders sind als Putin, Trump oder die AfD.“

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt wagte einen Blick auf 2022, wenn die Stadt ihren 100. Gründungstag feiert. In wenigen Punkten fasste Eberhard zusammen, wo er die Stadt in fünf Jahren sieht. „Rheinfelden als Gewerbe- und Industrie-Standort wird weiterhin gefragt sein“, meinte er. „Es ist gut angetan, dass wir uns dazu bekennen. Das war hier nicht immer so.“ Der Standort Rheinfelden sei attraktiv und mit dem Gewerbegebiet Einhäge gehe die Entwicklung weiter. Wichtig sei auch die Weiterentwicklung der Innenstadt, wobei die Versorgungsstruktur für die eigene Bevölkerung im Vordergrund stünde. Die Schaffung günstigen Wohnraums werde fortgesetzt. „1922 hatten wir die Ortsteile noch nicht. Rheinfelden lebt von seinen Ortsteilen, das müssen wir auch beim Jubiläum berücksichtigen“, meinte Eberhardt.