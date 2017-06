Rheinfelden Rheinfelder Freundeskreis bestürzt: Geld für Kamerun fließt woanders hin, als vorgesehen

Der Rheinfelder Freundeskreis Deutschland-Kamerun wirft der Gemeinde in Afrika unchristliches Verhalten vor. Gelder fließen offenbar in den Bau einer großen, neuen Kirche, statt – wie vorgesehen – in eine Schule.

Die Mitglieder des Freundeskreises Kamerun-Deutschland sind – gelinde gesagt – bestürzt: Der Verein unterstützt den Neubau einer Schule in Kangshee mit 5000 Euro, musste nun aber feststellen, dass der Schulträger – die Kirchengemeinde vor Ort – Geld in eine neue, große Kirche steckt, statt in die Schule.

Die weitere Zusammenarbeit soll nun überprüft werden. Die Mitglieder des Freundeskreises ermöglichen es rund 100 Kindern in Kamerun die Schule zu besuchen. Pro Kind sind das 35 Euro, ein Betrag, da sind sich die Mitglieder einig, der „im Rahmen ist“. Auch hilft der Freundeskreis finanziell mit, wenn es um Sonderausgaben geht, wie etwa den Neubau der Schule, die zusammengebrochen war. 5000 Euro hatte der Freundeskreis für dieses Projekt gegeben.

„Hilfsmaßnahme Kamerun“ nennt der Freundeskreis diese Sonderausgabe. Allerdings musste man erfahren, so Vorsitzender Dieter Grun an der Hauptversammlung, dass seitens des Schulträgers wenig christliche Nächstenliebe und Solidarität gezeigt wird.

Aus diesem Anlass haben Grun und seine Vorstandskollegen einen Brief nach Kamerun gesendet. Darin heißt es: „Mit Befremden mussten wir erfahren, dass für den sich im Rohbau befindlichen von uns geförderten dringend notwendigen Schulhausneubau durch Ihre Kirchengemeinde keinerlei finanzielle Unterstützung erfolgt. Stattdessen investieren sie viel Geld in einen für Ihre Gemeinde überdimensionierten Kirchenneubau, haben aber für den bescheidenen Schulhausneubau in Bungshee kein Geld übrig. Aufgrund Ihres sehr unchristlichen Verhaltens haben wir beschlossen, die weitere Zusammenarbeit genau zu überprüfen und wenn keine positive Änderung erfolgt, die weitere Unterstützung einzustellen und die Geldmittel Kindern einer anderen Schule in einem anderen Ort zur Verfügung zu stellen.“

Grun hat mit dem Verbindungsmann vor Ort vereinbart, dass dieser Brief öffentlich in der Kirche vorgelesen wird und auch im sozialen Netzwerk Facebook die Runde macht. Die Mitglieder des Freundeskreises rufen zudem in Bewusstsein, dass sie zwischenzeitlich ein betagtes Alter erreicht haben und dennoch viel Arbeit und Zeit aufwenden, um Projekte in Kamerun finanzieren zu können. „Zu viel Arbeit lastet auf wenigen Schultern, auch fehlt es an jüngeren Mitgliedern“, verdeutlichte Grun. Der Freundeskreis konzentriert sich künftig auf die Brückensensationen, Lichterfest und Weihnachtsmarkt, wo selbstgemachte Kuchen, Torten, Waffeln und Weihnachtsbrötchen verkauft werden. Den regelmäßigen Kuchenverkauf am Wochenmarkt stellt der Verein ein. Einen finanziellen Zustupf in Höhe von 600 Euro hat der Freundeskreis im vergangenen Jahr von TonArt Nollingen erhalten

Vorsitzender Dieter Grun, Vizevorsitzender Andreas Walter, Kassierer Gert Senn, Schriftführer Jörg Hostettler, Kassenrevisor Bruno Dürrholder.