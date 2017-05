Rheinfelden Rheinfelder Bodybuilder erringt bei seinem ersten Wettkampf Deutschen Meistertitel

Mit 19 Jahren stellt Falko fest, dass er ein paar Kilo zuviel auf der Waage hat – dem Rat eines Freundes folgend, geht er ins Fitness-Studio. Das Training zahlt sich aus: Kürzlich erringt er den Deutschen Meistertitel im Bodybuilden. Doch bis dahin war es ein Weg voller Disziplin und Entbehrungen für den heute 23-Jährigen.

Rheinfelden – Aus dem Stand ist Falko Schäuble Deutscher Bodybuildermeister geworden und fährt Ende Juni zur Europameisterschaft nach Italien. Gemeinsam mit seinem Bruder führt er seit knapp eineinhalb Jahren den Gym Store schräg gegenüber der Stadtbibliothek. Wir haben ihm einen Besuch abgestattet.

„Ich mach’ Kaffee, aber es gibt auch Shakes oder Energy-Drinks“, ruft Schäuble aus dem hinteren Teil des Ladens. Dieser bietet auf kleinem Raum alles, was Fitnessjunkies und solche, die es werden wollen, brauchen. Zum Beispiel Proteine. Als Pulver, als Riegel, als Pudding. Der Kaffee enthält Fett, Wasser und Säure. Keine Milch. Kein Zucker. „So ungesund ist das gar nicht“, sagt Schäuble und stellt die Tasse vorsichtig auf den Tresen. Und dann lächelt er, was er während des Gesprächs häufig tut. 100 Kilogramm bringt der 23-Jährige auf die Waage, die Muskeln sieht man trotz legerer Jeans und grauem Shirt. Darauf steht: Maryland Muscle Machine.

Eine Maschine war Schäuble nicht immer. Mit 19 Jahren – Schäuble macht eine Ausbildung zum Bankkaufmann – stellt er fest, dass er ein bisschen zugelegt hat. Sein Bruder Niklas überredet ihn, mit ins Fitness-Studio zu kommen. Der Wunsch, den Körper zu definieren und sich fit zu halten, sei bei fast allen Bodybuildern der Anfang.

Doch weil Sport ohne die richtige Ernährung nicht die gewünschte Wirkung zeigt, beginnt Schäuble sich auch mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Im Klartext heißt das: 300 Gramm Reis, 450 Gramm Huhn zum Frühstück. Portionsweise Vorkochen. Ausflüge im Hinblick auf die Kalorienzufuhr durchtakten.

„Zu Beginn war das schon eine Umstellung“, sagt Schäuble. Mittlerweile zieht er das seit mehr als zwei Jahren stringent durch. Doppelt solange hat er keinen Alkohol mehr getrunken. „Meine Freunde freut’s, die haben so immer einen Fahrer, wenn wir auf Partys gehen.“ Wenn Schäuble ausgeht, zieht er Blicke auf sich. Und erntet häufig dumme Kommentare. „Die meisten wollen mich zu einer Runde Armdrücken herausfordern, da hör’ ich schon gar nicht mehr hin.“

Andere werden fieser: Große Muskeln, kleines Hirn und so. Schäuble juckt das nicht. Obwohl in seiner Stimme ein bisschen Sehnsucht durchklingt, wenn er vom Ansehen der Bodybuilder in den USA spricht. Dort begegnet man den Sportlern mit großem Respekt, selbst in der Schule sei Fitness und Gesundheit ein Thema.

In seinem nächsten Umfeld kann der Deutsche Meister jedoch auf jede Menge Unterstützung zählen. Allen voran Bruder Niklas, die Freundin und seine Mama. „Die kocht auch mal für mich vor und denkt an Familienfeiern an meine Bedürfnisse.“ Das sieht dann so aus: Während die Familie Raclette schlemmt, spießt Falko mageres Fleisch auf eine Gabel und gart es in Brühe. Saucen zum Fondue gibt’s nicht.

Seine Freundin checkt im Vorfeld die Speisekarten in Restaurants, ob da was Passendes für Schäuble dabei ist. Sie kennt ihn noch aus Zeiten vor dem Bodybuilden, als Nutella auf dem Brötchen voll in Ordnung war, zieht aber mit. „Sie ist Turnlehrerin und trainiert ebenfalls.“ Mit einem Couchpotato könnte Schäuble, der in Zell wohnt, nicht zusammen sein. „Auch, weil so jemandem das Verständnis fehlen würde.“ Und eine Chips-knabbernde Freundin ihn in Versuchung führen würde. „Bodybuilden ist wie eine Ehe. Wenn man betrügt, geht’s schief.“ Spätestens beim Wettkampf sehen die Richter die falsche Ernährung und die Fehltritte, weil dann die einzelnen Muskelstränge nicht klar definiert heraustreten.

In der Aufbauphase nimmt Schäuble bis zu 5000 Kilokalorien täglich zu sich. Für die Definitionsphase halbiert er die Zufuhr, trainiert aber weiter – er hungert. Das macht ihm zu schaffen, vor allen Dingen die Konzentration leidet. „Einmal musste mein Bruder mich im Geschäft ablösen, weil ich nicht mehr konnte.“ Dass er in Erfurt, für ihn der erste Wettkampf überhaupt, gleich den Titel abgeräumt hat, war eine echte Überraschung. Auf Bildern sieht man Schäuble im knappen String in verschiedenen Posen und tiefbraun. „Die Farbe ist wichtig, weil man dann die Muskelstränge besonders gut sieht.“ Ein Bild zeigt ihn von hinten, sein Rücken scheint nur aus Fasern, Strängen und, für den Laien, Knubbel, zu bestehen. Mit diesem Körperteil ist Falko sehr zufrieden, auch seine Beine mag er. Nur am Schulterumfang will er noch ein bisschen zulegen. Viel mehr sei aber nicht mehr drin. Schäuble macht Natural Bodybuilding, das heißt: Training und Ernährung samt Nahrungsergänzungsmittel sind die einzigen Hilfsmittel. Die Bodybuilder, die zusätzlich Steroide oder Ähnliches nehmen, verurteilt Schäuble aber nicht. „Die machen ja genau das gleiche wie ich, ohne konsequente Ernährung und Training geht das bei denen auch nicht.“ Nur, dass die eben noch 20 Kilo mehr draufpacken können.