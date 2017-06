Rheinfelden Rheinfelder AnNa-Lu-Band spielt am Sonntag auf dem Cityfest

AnNa Lu Band, das sind AnNa Lu (Singer und Songwriter) und Karlheinz „Kalle“ Lüber (Pianist, Gitarrist, Komponist). Vor einigen Monaten gründeten die zwei die neue Band, um ihre selbstgeschriebenen Texte einem breiteren Publikum präsentieren zu können. Dabei ist es den beiden besonders wichtig, authentisch zu sein und mit den Liedern eine persönliche Botschaft zu vermitteln.

Das City-Fest in dieser Woche lädt nicht nur zum Schlemmen oder Bummeln ein, auch gute Livemusik gehört dazu. Wer am Sonntag in den Genuss niveauvoller Musik mit mal fetzig-rockigen, mal sanften oder auch melancholischen Nuancen kommen will, sollte sich den Auftritt der AnNa Lu Band nicht entgehen lassen.

AnNa Lu Band, das sind AnNa Lu (Singer und Songwriter) und Karlheinz „Kalle“ Lüber (Pianist, Gitarrist, Komponist) sowie ihre Gastmusiker Michael Greff, Martin Hild, Ronny Scheiner, Robin Gerstle und „Singenix“ alias Gregor Panasiuk.

Seit 2005 machen AnNa Lu und ihr Lebensgefährte Kalle Lüber gemeinsam Musik. Die charismatische Sängerin Lu, die gebürtig aus Polen stammt, ist über elf Jahre lang mit der Basler Band „profiles“ aufgetreten. Der gebürtige Rheinfelder Kalle Lüber ist diplomierter Kirchenorganist und ausgebildeter Pianist, der seit Jahrzehnten Chöre und Orchester in ganz Europa begleitet hat. Er speilte auch Gitarre in verschiedenen Bands in Deutschland sowie in der Schweiz.

Vor einigen Monaten kamen die beiden Musiker auf die Idee, ein neues Ensemble zu gründen. „Wir haben uns dazu entschlossen, mit einer eigenen Band mehr Gewicht auf unsere eigenen Lieder zu legen“, erklärt die lebensfrohe Sängerin. „Wir covern auch Hits von Tina Turner oder Lenny Kravitz, in Zukunft wollen wir uns aber mehr auf die selbst geschriebenen Texte konzentrieren.“ Die Lieder der beiden Musiker erzählen dabei zum Teil auch eigene Lebensgeschichten.

Die Ideen für ihre Texte entstammen dem Alltag. „Viele Menschen halten heute zu wenig inne. Unsere Ideen entstammen den Momenten des bewussten Stopps im Alltag. Dann ist es wichtig, etwas für sich zu tun und nicht nur zu funktionieren. Aus solchen Momenten des Inne-Haltens entstammen unsere Inspirationen“, erklärt AnNa Lu. „Wichtig ist aber bei allem, authentisch zu bleiben.“ Mit der neuen Formation haben Anna und Kalle noch vieles vor. Nicht nur die Veröffentlichung einer CD mit ihren selbstkomponierten Liedern steht auf ihrer To-do-Liste. Es sind auch mehrere Auftritte am Hochrhein in Planung. Zwei konkrete Termine sind zum Beispiel der Auftritt bei „Live am Rhy“ im Schweizer Rheinfelden am 12. August und die Teilnahme bei der Kulturnacht in Laufenburg am 9. September. Doch auch über den Hochrhein hinaus wollen die beiden ihre persönlichen, mit Leben erfüllten Lieder einem hoffentlich immer größer werdenden Publikum vermitteln.

Zur Band

Die Band ist auf der Suche nach festen Musikern, die der Band beitreten wollen. Weitere Infos im Internet:

AnNa Lu (eigentlich Anna Lüscher) stammt aus Gniezno in Polen und kam 2000 in die Region Dreiländereck. Schon in ihrer polnischen Heimat hat sie in verschiedenen Coverbands und Chören gesungen. Neben ihrer Leidenschaft zur Musik macht sie zur Zeit auch eine Ausbildung als professionelle Fotografin.

Kalle Lüber ist Pianist, Gitarrist, Organist, Komponist und Dirigent. Beruflich ist der gebürtige Rheinfelder in der Architekturbranche tätig.