Rheinfelden Rheinfelder Amokfahrer muss sich vor Gericht verantworten

Der Mann der im Oktober 2016 den Freund seiner Ex-Partnerin lebensgefährlich verletzt hat, wartet auf seinen Prozess.

Es war eine Tat, die über die Stadtgrenzen hinweg für Aufsehen gesorgt hat: Mitte Oktober vergangenen Jahres hatte ein 35-Jähriger den neuen Freund seiner Ex-Partnerin im Mundiweg nahe der Goetheschule absichtlich mit dem Auto angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt. Seine Ex-Partnerin konnte sich in Sicherheit bringen, das Paar war kurz zuvor gemeinsam aus einem Auto gestiegen.

Dem Täter gelang zunächst die Flucht, er konnte erst nach einigen Tagen in seiner Wohnung gefasst werden. Seither sitzt er in U-Haft und wartet auf den Prozess.

„Wir rechnen damit, dass er in rund 14 Tagen angeklagt wird. Aktuell hat sein Verteidiger noch Stellungnahmerecht“, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage am Mittwoch. Die genaue Anklage stehe noch nicht fest, es laufe wahrscheinlich auf ein versuchtes Tötungsdelikt hinaus.

„Ob versuchter Mord oder versuchter Totschlag kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.“ Während der Ermittlungen der Polizei im Herbst 2016 kamen weitere Details der Beziehung ans Licht.

So hatte die junge Frau, die nach der Auto-Attacke psychologisch betreut werden musste, einen Monat vor der Tat ein Annäherungsverbot erwirkt, weil sie in der Beziehung Opfer häuslicher Gewalt geworden war.