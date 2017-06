Rheinfelden Rheinfeldens Jugendliche stecken voller Ideen

Ganze 700 Fragebögen zu Wünschen junger Menschen wurden kürzlich vom Jugendparlament Jupa ausgewertet – jetzt steht im Juli die Neuwahl des Gremiums an.

An konstruktiven Ideen fehlt es dem Jugendparlament auf keinen Fall, nur an vielen weiteren engagierten Helfern, mit denen sie an einem Strang ziehen können. Bei der letzten Sitzung des Parlaments vor den Neuwahlen, wurde über die Ergebnisse der vergangenen Legislaturperiode gesprochen.

Der Ausblick: Ein Hauptthema war die Auswertung der Umfrage, welche an der Schillerschule, Gertrud-Luckner-Realschule und am Georg-Büchner Gymnasium gemacht wurde. Das Ziel: Die Schüler nach ihren Interessen, Aufenthaltsorten in der Stadt und ihren Wünschen im Hinblick auf die Ausarbeitung neuer Treffpunkte oder Events zu befragen. Die Ergebnisse sollen dem Jugendparlament eine erste Orientierung für künftige Planungen geben. „Es ist eine gute Leistung, knapp 700 Fragebögen auszuwerten“, lobte Jugendreferatsleiter Andreas Krämer.

Auch das Ergebnis könne sich sehen lassen: Etwa 50 Prozent der Jugendlichen sind mit den Angeboten zufrieden, oder finden sie mindestens ok. Die Tendenzen beschreibt Vorsitzender Nico Kiefer, welcher mit einem anderen Mitglied alle Bögen ausgewertet hat, im Hinblick auf einem Ausbau eines Grillplatzes oder einer App, welche alle Angebote und Treffpunkte bündeln sollte. Die Mitglieder bejahten die App-Idee – aber: „Die App muss dann auch gut rübergebracht werden“, so Jasmin Benkö. Und: „Wir müssen an Schulen einfach präsenter werden, damit die Jugendlichen wissen, wer wir überhaupt sind. Dies verdeutlichte auch Schriftführer Zukë Shabani: In der nächsten Amtszeit sollte man überlegen, dass die Schüler-Mitverwaltungen in die Sitzungen des Jupas kommen, um so einen besseren Austausch zu ermöglichen.

Die Wahl: Vor den Wahlen werden sich die Jugendlichen in den Schulen vorstellen. Jeder Jugendliche, der eine Wahlberechtigung per Post bekommt, kann über das Internet zu wählen. „In den Schulen sind wir an diesen Tagen mit iPads auch vor Ort, um möglichst viele Schüler daran zu erinnern“, so Krämer. Auch im Jugendhaus wird eine Wahlmöglichkeit gestellt werden. Toni Mossa betonte, dass das Jupa als Gremium auf jeden Fall einen guten Draht zur Politik haben sollte. Das Wichtigste sei jedoch, dass das Gremium wieder zusammenkommen muss, um beschlussfähig zu sein und Probleme auch gemeinsam anzugehen und zu besprechen, betonte Kiefer auf die Kritik Mossas, dass Auswärtige zur Bildungsreise nach Berlin gehen durften, statt zwei Parlamentsmitglieder. „Ich werde mich auf jeden Fall engagieren und hoffe, dass das kommende Jugendparlament wieder aktiver und motivierter zusammenkommt“, so Jasmin Benkö.

findet von Montag, 3. Juli, bis Mittwoch, 5. Juli statt. Kandidieren kann jeder, der am 5. Juli das 13. Lebensjahr vollendet hat, aber das 20. Lebensjahr noch nicht und seit mindestens drei Monaten seinen Hauptsitz in Rheinfelden hat. Bis zum 6. Juni kann jeder einen Vordruck im Jugendzentrum, im Rathaus oder im Sozialen Kompetenzzentrum abholen.