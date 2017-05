Rheinfelden Rheinfelden zeigt bei der Zweiten Kulturnacht seine bunte Vielfalt

Mehr als 100 Akteure präsentierten am Freitagabend ein breitgefächertes Angebot. Egal, ob Livemusik, Kabarett oder skulpturelle Kunst – an 34 Schauplätzen wurde für jeden Kulturliebhaber etwas geboten.

Rheinfelden – Die Kulturnacht ist vorbei, aber sie klingt angenehm nach. Über 100 Akteure haben an 34 Schauplätzen im Freien und in öffentlichen Räumen ein paar tausend Kulturbummler in Bewegung gehalten. Das Wetter spielte am Freitag mit, das Programm lief wie am Schnürchen. Die kulturelle Vielfalt vor Ort machte ein zweites Mal Eindruck mit einem abwechslungsreichen Programm für jedes Alter. Bläserklang, Chorstimmen, Ballett, Geigen, Klarinetten, Pop, Rock, Kabarett, Literatur, Fotografie-Ausstellungen, Malerei und Objektkunst, Heimatgeschichte, jedes Genre war vertreten.