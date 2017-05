Rheinfelden Rheinfelden tritt in die Pedale: Bundesweite Aktion "Stradtradeln" startet heute

Das Stadtradeln geht bundesweit in Runde zehn, Rheinfelden geht mit dem heutigen Mittwoch erstmals als Teilnehmer für den Klimaschutz an den Start.

Die Aktion, die im Wettbewerb mit anderen Kommunen steht, dauert 21 Tage. Dabei wird angestrebt, auf viele Radkilometer bis zum 23. Mai zu kommen, um fürs Radfahren zu werben. Die Teilnahmemöglichkeiten lassen sind auf der Homepage unter Stadtradeln abrufen. Zum Auftakt haben sich 60 Teilnehmer registriert in 19 Teams. Weitere Radler können noch dazukommen. Klimaschutzmanagerin Erika Höcker sagt zum Start hoffnungsvoll: „Wir lassen das Mal anlaufen.“

Die Möglichkeiten mitzuadeln sind vielfältig. Radler können Blogs über ihre Erfahrungen verfassen auf den täglichen Routen, es gibt eine Radar-App, über die problematische Stellen oder Gefahren unterwegs ins Rathaus mit digitaler Ortsangabe geschickt werden können, um sie rasch zu beseitigen. In der Rubrik Starradler allerdings hat sich noch niemand positioniert. Der oder die Teilnehmer müssen durch unentwegte Kilometerleistung mit Vorbildfunktion Rheinfelden vorausradeln. Das geht, wie OB Klaus Eberhardt schon im Vorfeld angedeutet hat, bei Machern mit vollen Terminkalendern in der ganzen Region allerdings schlecht.

Dafür treten eine Reihe von Teams miteinander und auch in Konkurrenz zueinander in die Pedale: Es machen private Radler mit, die als Black Biker, Brauns, Büches und Crazy Chicks unter anderen fahren, aber auch ein Team Feuerwehr, die Radler in der evangelischen Kirchengemeinde „Grüner Gockel“, die IG Velo Ortsgruppe, der italienische Verein La Cellula, der BUND, die Fahrradwerkstatt „Rückenwind “, die Rathaus Biker, das Pendlerteam Trödelliga, eine Gruppe des St. Josefshauses Herten, drei Teilnehmer der VHS und die Stadtratler. Das sind als registrierte Teilnehmer die Gemeinderäte Karin Paulsen Zenke (SPD) und Reinhard Börner (Freie Wähler).

Woche für Woche werden die geradelten Kilometer gemeldet, das Programm rechnet dabei die in Kilogramm gemessene CO2-Einsparung aus, so dass am Ende ein vorzeigbares Resultat steht. Fast zeitgleich mit Rheinfelden ist die Landeshauptstadt Stuttgart mit Stadtradeln gestartet. In der Auswertung sind 104 Radler aufgeführt, die 2911 Kilometer per Velo zurückgelegt haben und dabei 413 Kilogramm CO2 vermeiden.

Für Reinhard Börner als erfolgreichen Triathleten ist die Teilnahme zum einen sportliches Übungsprogramm, zum anderen aber auch Herausforderung das Alltagsleben zwischen Eichsel und Rheinfelden organisatorisch gut zu meistern. Als Alltagsradler meint er auf Anfrage, müsse er jetzt seinen Terminkalender anders überdenken und „Zeit einplanen“. Das reizt ihn auch als „neues Erlebnis“, sagt er. Er macht sich daran alles gut im Voraus zu planen und Aufgaben so zu koordinieren, dass nicht zusätzliche Wege anfallen. Am Sattel seines Rennrads bringt Börner eine Box an, damit er auch transportieren kann. Einen Test, wie lange er von Eichsel in die Stadt braucht, hat der Ortsvorsteher von Eichsel noch nicht gemacht, er schätzt „etwa 20 Minuten“.

Ab Mittwoch weiß er es dann genau, denn das Auto bleibt stehen. Ein paar Ausnahmen wird er dennoch machen müssen. In der Vorbereitung zum Triathlon am Sonntag müssen noch verschiedene Dinge motorisiert auf den Weg gebracht werden. Reinhard Börner hat als erster Gemeinderat seine Teilnahme am Stadtradeln angemeldet, allerdings zuerst unter den Mitarbeitern der Stadt, da er als Ortsvorsteher Ehrenbeamter auf Zeit ist, inzwischen ist er auf Stadtratler umgesattelt und gespannt auf die Erfahrungen, die er dabei macht.

Einige Ratskollegen aus den Fraktionen stehen noch auf der Teilnehmerliste. Ob sie alle mitradeln, zeigen die nächsten Tage, wenn sich das Online-Konto aktiviert. Elke Streit (SPD) ist auf jeden Fall mit von der Partie. „Ich fahre fast alles mit dem Rad“, erklärt sie ihre Motivation, jetzt auch andere Menschen fürs Radeln zu sensibilisieren. Der Stadtverkehr in der Ebene sei dafür bestens geeignet. Alle, die in Rheinfelden wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder zur Schule gehen, können beim Stadtradeln mitmachen. Auch Klimaschutzmanagerin Erika Höcker sitzt im offenen Team auf dem Sattel, weil ein „Leben ohne Rad zwar möglich, aber sinnlos“ sei, teilt sie mit.

Weitere Infos und Teilnahme: