Rheinfelden "Rheinfelden tanzt" lockt Hunderte Besucher auf den Friedrichplatz

Rheinfelden tanzte einen Samstag lang. Hunderte Menschen tummelten sich auf dem Friedrichplatz.

Der tolle Sound und die tanzenden Menschen haben es sowohl Passanten als gezielten Besuchern angetan. Es war ein Tanzerlebnis für alle Generationen – vom Kleinkind bis zum Senior. An Tanzstilen wurde so ziemlich alles geboten, was auch mit zum Erfolg der Veranstaltung beiträgt: vom Kinder-Mitmachtanz über Hip-Hop, Discofox, West Coast Swing bis Salsa. Das Tanzcenter Just Dance mit seinem Team brachte fast alle zum Tanzen. Dessen Inhaber Ralph Kunzmann hatte die Veranstaltung gemeinsam mit Wirtschaftsförderer Elmar Wendland und Gabi Zissel, Ressortleiterin Stadtmarketing und Tourismus, organisiert.

Gleich zu Beginn am Samstagvormittag strömten vor allem die Jüngsten in die City. „Herr H“ war schließlich da, er zog die ganz jungen Tänzer mit seiner lustigen Mitmach-Show in seinen Bann. Den ganzen Tag bis in die Abendstunden waren Tanzschule und Workshops mit anfänglich sommerlicher Leichtigkeit angesagt. Selbst die plötzlich auftretenden Gewitter konnten den Tanzlustigen nichts anhaben und so trotzten die Besucher bis zum Schluss um 23 Uhr dem Wetter. „Rheinfelden tanzt war von Beginn an ein Erfolg, weil der Wettergott eben ein Tänzer ist“, freute sich Kunzmann.