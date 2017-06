Rheinfelden Rheinfelden setzt ein Zeichen für Offenheit und Toleranz

Ein Aktionsbündnis aus Politik, Kirche, Kunst und Gesellschaft will am 17. Juni beim AfD-Wahlkampfauftakt mobil machen.

Rheinfelden – Während die Alternative für Deutschland (AfD) am 17. Juni im Bürgersaal hinter verschlossenen Türen Wahlkampf betreibt, werden sich draußen viele Menschen versammeln, die ein Zeichen gegen „Fremdenfremdenfeindlichkeit und rechtspopulistische Agitation“ setzen wollen. Am Mittwoch hat sich erstmals das gleichnamige Aktionsbündnis getroffen, um Ideen für eine bunte und friedliche Kundgebung zu sammeln.

„Obwohl der Termin recht kurzfristig angesetzt war, kamen viele Leute“, so Stadträtin Annette Lohmann. Mitglieder verschiedener Parteien, der Kirchen, der Gewerkschaft, des Freundeskreises Asyl und andere brachten ihren Input ein. Denkbar ist laut Lohmann etwa, an jeden Besucher bunte Luftballons zu verteilen, um sie in den Himmel steigen zu lassen. „Zum Beispiel bedruckt mit dem Schriftzug Respekt.“ Auch Anstecknadeln mit dem Slogan „Rheinfelden bleibt bunt“, ein Infotisch für junge Menschen zur politischen Bildung oder Schmink-Aktionen kann sich das Bündnis gut vorstellen.

„Und natürlich wird es eine Bühne geben, für Musik, Reden, Gedichte oder Geschichten“, so Lohmann, die gemeinsam Vanessa Edmeier, Parteikollege Jörg Moritz-Reinbach und Daniele Cypriano das Organisationsteam bildet. Was das Bündnis auf die Beine stellen kann, hänge auch davon ab, wie viel Geld es zusammen bekommt. Noch stehen genaue Ort und Zeit für die Kundgebung nicht fest. „Wir müssen erst mit der Stadt und Polizei sprechen“, so Lohmann. Wie viele Teilnehmer nach Rheinfelden kommen werden, kann Lohmann schlecht abschätzen. „Da es das letzte Ferienwochenende ist und außerdem das City-Fest stattfinden, rechnen wir mit etwa 400.“

Bereits am nächsten Freitag, 9. Juni, trifft sich Bündnis um 19 Uhr wieder, um die weiteren Schritte zu besprechen. „Wir freuen uns über jeden, der noch zu uns stoßen will.“ Der Treffpunkt wird noch bekanntgegeben. Kontakt: Annette Lohmann, E-Mail (aneloh@web.de).