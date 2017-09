Rheinfelden Rheinfelden ist im August drittwärmste Stadt in Deutschland

Rheinfelden ist im August drittwärmste Stadt in Deutschland

Der meteorologische Sommer ist zwar vorbei. Rheinfelden kann sich jedoch mit einem Hitzerekord schmücken.

Pünktlich zum Start in den Herbst sinken die Frühtemperaturen seit dem 6. Juni erstmals wieder in den einstelligen Bereich, vermerkt Wetterbeobachter Helmuth Kohler. Er freut sich, dass die von ihm gewartete DWD-Station Rheinfelden als drittwärmste im August, mit nur 0,2 Grad Unterschied hinter dem Spitzenreiter liegt nach den ersten Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.

Die Hitliste der besonders warmen Messorte wird angeführt von Waghäusel-Kirrlach (Baden-Württemberg) 20,5 Grad, gefolgt von Ohlsbach (Baden-Württemberg) mit 20,4 Grad. Auf dem dritten Platz rangiert Rheinfelden mit 20,3 Grad. Gemessen am Normwert im 30-jährigen Durchschnitt war es in Rheinfelden somit glatt zwei Grad zu warm.