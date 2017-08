Rheinfelden Rheinfelden holt sich Anregungen fürs Gerätehaus aus Tuttlingen

Eine Delegation von Feuerwehr und Stadtverwaltung besichtigt die neue Feuerwehrwache in Tuttlingen. Ein ähnliches Gebäude ist in Rheinfelden geplant.

Zur Vorbereitung des großen Projekts „Zentrales Feuerwehrhaus Rheinfelden“ besuchte jüngst eine Delegation aus Rheinfelden mit Stadtkommandant Dietmar Müller und seinen Stellvertretern Marc Thoma und Enrico Leipzig von der Feuerwehrleitung sowie Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Vertretern der Stadtverwaltung die neue Feuerwache in Tuttlingen. Im April 2016 in Betrieb genommen, entspricht diese in ihrer Größenordnung und Funktion dem angedachten Rheinfelder Projekt.

Mit Baukosten in Höhe von 8,5 Millionen Euro blieb sie außerdem im gesetzten Kostenrahmen, teilt die Stadtverwaltung zu den Erfahrungen mit. Die Besucher machten sich ein Bild über die moderne Einsatzleitung und die Abwicklung der Funktionsabläufe in dem neuen Gebäudekomplex. Dabei imponierte ihnen besonders der Einzug der Digitalisierung mit Bildschirmangaben zum Beispiel zum Einsatzplan oder notwendigen organisatorischen Abläufen. Die Tuttlinger Feuerwache selbst ist zweistöckig aufgebaut und beherbergt im Erdgeschoss 16 Feuerwehrfahrzeuge. Daneben finden sich der Werkstatt- und Reinigungsbereich sowie – hinter der Fahrzeughalle – Umkleideräume für die Mannschaften und die erforderliche Material-Infrastruktur, einschließlich der Lagerung der Fahrzeug- und Feuerwehrtechnik. Im zweiten Stock befinden sich Schulungsräume, Einsatzleitung, Krisenstabzimmer, Florianstube und der Verwaltungsbereich der Feuerwehr.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt zeigte sich auch von dem Erscheinungsbild der Feuerwache angetan, weil sie mit ihrer schlichten, aber gut gestalteten Architektur einen ansprechenden Stadteingang in Tuttlingen schaffe. Mit 500 Einsätzen im Jahr ist die Tuttlinger Wehr mit ihren Mannschaften stark gefordert. Während der mehrstündigen Besichtigung konnte die Rheinfelder Delegation einen Einsatz – Brandmeldung durch Brandmeldeanlage – hautnah erleben, was sich als Fehlalarm herausstellen sollte.

Die Delegation aus Rheinfelden hat, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, die Fahrt als sehr erfolgreich gewertet, sie habe bestes Anschauungsmaterial für die Projektplanung hier geboten. Allein die neue Technik und das gute Angebot für die Mannschaften hätten eine Vielzahl von jungen Aktiven, aber auch Seiteneinsteiger, neu zur Feuerwehr gebracht, berichtete der Tuttlinger Stadtkommandant Klaus Vorwalder. Nach seiner Aussage musste die Zahl der Interessenten für die Jugendfeuerwehr sogar begrenzt werden.