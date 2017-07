Rheinfelden Rheinfelden feiert Jubiläum der kleinen Landesgartenschau Grün 07

Kulturamtsleiter Claudius Beck erinnert sich im Interview an die Planung der Grün 07 und die morgige Jubiläumsveranstaltung.

Herr Beck, Sie waren damals ganz neu in Rheinfelden. Heute sind Sie von den Personen, die in leitender Funktion an der Planung der Grün beteiligt waren, der letzte, der noch in der in der Stadtverwaltung tätig ist.

Vermutlich hat man mich damals mit Blick auf die Grün eingestellt, denn ich konnte mit meiner eigenen Agentur auf Erfahrungen im Veranstaltungsmanagement und auf Kontakte zu Künstlern und Agenturen zurückgreifen. Es ging ja darum, innerhalb kürzester Zeit ein Programm zu erarbeiten. Ich wurde im Februar 2006 eingestellt und schon im April haben wir in Stuttgart das Gerüst vorgelegt, das wir dann nur noch zu füllen brauchten.

Wovon haben Sie sich dabei leiten lassen?

Mir war von vornherein klar, dass wir das traditionelle Veranstaltungsraster durchbrechen würden. Früher gab es da Platzkonzerte, Tage der Chor-, Blas- und sonstiger Musik, das war immer ähnlich gestrickt. Aber diese Vorgaben haben wir nicht beachtet. Das Problem war: Mein Etat war extrem knapp und ich wusste, dass man mit den ursprünglich gedachten Mitteln kein 13-wöchiges Programm bestreiten konnte. Aber ich war im Kopf frei, war auch unbelastet von den vorausgegangenen Querelen rund um den Bürgerentscheid und habe einfach drauflos geplant. Das gab zwar einige Reibereien in den zuständigen Ausschüssen, aber dann flossen plötzlich die Gewerbesteuereinnahmen stärker als erwartet und ich bekam einen größeren finanziellen Spielraum.

Was waren die tragenden Säulen Ihres Konzeptes?

Wir hatten das Zeltfestival, die Experimenta mit populärwissenschaftlichen Angeboten, wir hatten sechs Wochenendveranstaltungen auf und an der Rheinbrücke und wir hatten mittwochs und sonntags Konzerte im Vacono-Dome.

Waren Sie mit der Resonanz zufrieden?

Die Experimenta hatte knapp 10 000 zahlende Besucher und beim Zeltfestival haben wir durchschnittlich 350 Tickets verkauft, das sind für Rheinfelden sehr gute Zahlen. Und die anderen Veranstaltungen waren hervorragend besucht und ohnehin kostenlos. Die Grün 07 wäre noch besser angenommen worden, wenn wir mehr Rheinfelder Vereine und Einrichtungen einbezogen hätten. Es gab zwar einige Kooperationen, aber heute würde ich da viel mehr machen. Damals kannte ich die entsprechenden Leute noch nicht. Auch bildende Künstler würde ich heute mehr einbeziehen. Aber wir hatten auch auf diesem Gebiet sehr schöne Sachen, wie die von Leonhard Eder geschaffenen und gespendeten Stelen am Adelberg oder eine Aktion von Rudolf Scheurer.

Was war für Sie persönlich das kulturelle Highlight der Grün 07?

Das Zeltfestival, und hier besonders der Abend mit den Swing-Legenden Paul Kuhn, Max Greger und Hugo Strasser. Wir haben 1150 Karten verkauft und hätten noch ein paar hundert mehr verkaufen können. Ganz toll waren auch die Aufführungen der Carmina Burana durch die Kantorei. Und dann natürlich die Brückensensationen, die wir damals zum ersten Mal organisiert haben.

Die Brückensensationen sind mittlerweile zur festen Einrichtung in Rheinfelden geworden. Was hat die kleine Gartenschau sonst noch dauerhaft kulturell in der Stadt bewirkt?

Der Kulturpark Tutti-Kiesi ist kulturell der Hauptgewinn der Grün 07. Nach der Schau wurde das Geld ja wieder knapp, und da war es genau richtig, den Betrieb an die Kaltenbach-Stiftung zu übergeben. Das läuft sehr gut, zumal jetzt noch das Jugendhaus hinzugekommen ist. Der Vacono-Dome könnte meines Erachtens noch stärker genutzt werden. Wir haben 2016 zwar die Dome-Festspiele initiiert, aber das lief nicht ganz so wie erhofft.

Eigentlich hatten Sie vor, das Zeltfestival dauerhaft zu etablieren, aber daraus wurde nichts.

Ja, es gab zwar eine Wiederholung im Folgejahr, aber die endete mit einem satten Minus. Dann beschlossen wir in der Verwaltung das Festival alle zwei Jahre durchzuführen, aber das war der Todesstoß. Ehrlich gesagt, bin ich heute froh darüber, denn das wäre organisatorisch gar nicht zu schaffen gewesen. Außerdem gibt es überall in der Umgebung ähnliche Veranstaltungen, da müssen wir nicht auch noch in Konkurrenz treten. Wir haben mit den Brückensensationen ein echtes Alleinstellungsmerkmal in der ganzen Region. Das zieht viel Publikum von weither an, das sonst nie den Weg nach Rheinfelden finden würde.

Zu Person und Termin

Claudius Beck (62) ist seit 2006 Kulturamtsleiter in Rheinfelden. Der gebürtige Markdorfer studierte in Freiburg und war von 1982 bis 1992 Jugendreferent der Stadt Friedrichshafen. Seit 1993 betreibt der Kulturmanager und Sozialpädagoge auch eine Kulturagentur.

Programm: Veranstaltung zehn Jahre Grün 07, Sonntag, 2. Juli: 11 Uhr, Frl. Mayer's Hinterhausjazzer, Vacono-Dome, 12 bis 17 Uhr Wasserspielaktion mit dem Spieldrachen Freiburg, Kulturpark Tutti-Kiesi.

