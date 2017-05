Rheinfelden Rheinfelden blickt 2018 auf ein Jahrhundert guter Städtefreundschaft zurück

2018 bestehen die Städtepartnerschaften mit Neumarkt und Vale of Glamourgen seit je 50 Jahren. Für das belgische Mouscron fehlt bislang eine Vertretung – Danielle Lauer will das ändern.

Rheinfelden – Die Rheinfelder Städtepartnerschaften werden intensiv gepflegt, nur für das belgische Mouscron fehlte bislang eine Vertretung. Danielle Lauer soll den Kontakt ausbauen. Darüber hinaus stehen 2018 jeweils die 50-Jahr-Jubiläen mit Neumarkt und Vale of Glamorgan (Wales) an.

Beim Arbeitskreis für Städtepartnerschaften berichtete Wilhelm Hundorf für den Freundeskreis Fécamp. Langfristig müsse man an eine neue Trottoirfest-Hütte für die Fécamper denken, sagte er. Beim Künstleraustausch wird 2017 Willi Raiber nach Fécamp fahren. Thomas Schmiederer, Vorsitzender des Trottoirfestvereins, kündigte an, dass die Rollschuhläuferinnen „Marinettes de Fécamp“ nach 20 Jahren Pause wieder beim Trottoirfest auftreten werden.

„Es gibt keinen Austausch von Senioren, Kindern oder Künstlern. Die Reise ist sehr weit“, berichtete Danielle Hirschberger für den Freundeskreis Vale of Glamorgan. Für dieses Jahr sei der Besuch des Food and Drink Festivals in Barry geplant, nachdem letztes Jahr aufgrund einer Terminverschiebung des Festes keine Vertreter des Freundeskreises nach Wales reisten. Bürgermeisterin Diana Stöcker ergänzte, dass sich auch die Stadtverwaltung mit einem Stand beim dortigen Fest beteiligen werde.

Für den Freundeskreis Neumarkt berichtete Helmut Moser, dass der Freundeskreis im Oktober sein 20-jähriges Bestehen mit einem kleinen Programm feiern werde. Eine Senioren- und eine Jugendgruppe hatten Rheinfelden besucht und auch die eigene Fahrt nach Neumarkt sei immer schnell ausgebucht. Gustav Fischer fragte nach, wann wieder ein Rheinfelder Verein die Stadt beim Laubenfest repräsentieren würde. Kulturamtsleiter Claudius Beck berichtete, dass dafür noch kein Verein gefunden werden konnte.

Stöcker erklärte, dass Danielle Lauer, Ehefrau von Stadtbauamtsleiter Wolfgang Lauer, die Vertretung für Mouscron übernehmen werde, da für die belgische Partnerstadt kein Freundeskreis besteht. Im vergangenen Jahr hatte sie schon zusammen mit Reinhard Börner das Hurlus-Fest in Mouscron besucht. VHS-Leiterin Gabi Dolabdjian berichtete vom Sommersprachkurs an der VHS, an dem 2016 zehn Jugendliche aus Fécamp teilnahmen. In diesem Jahr werde die Gruppe kleiner ausfallen.

Jugendreferatsleiter Andreas Kramer erzählte vom Jugendcamp in Mouscron, wo sich sieben Rheinfelder Jugendliche sechs Tage mit Jugendlichen aus den anderen Städten getroffen hatten. Die Jugendcamps sollen fortgesetzt werden. 2017 geht es nach Fécamp und 2018 nach Wales. Ein Jugendcamp in Rheinfelden ist für 2019 geplant. Beck berichtete, dass die Gästewohnung in der Müssmattstraße von drei Paaren aus Fécamp und 17 Paaren aus Mouscron genutzt wurde, während die Gegenbesuche schwächer würden, es gab nur drei nach Fécamp und drei nach Mouscron.

Im kommenden Jahr stehen darüber hinaus gleich zwei Jubiläen an: 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Barry (Vale of Glamorgan) und Neumarkt, die in allen drei Städten gefeiert werden sollen. Beck führte aus, dass das Budget für die Städtepartnerschaft im vergangenen Jahr überzogen worden sei, da hohe Ausgaben für die neue Neumarkter Hütte und nachträgliche Zuschüsse an die Freundeskreise angefallen seien. Statt der veranschlagten 38 000 Euro wurden 46 582 Euro benötigt. Auch in diesem Jahr sei mit einem Budget von 28 000 Euro ziemlich knapp kalkuliert, meinte Beck.