Rheinfelden Rheinfelden: Weg frei für den Rheinsteg

Sechs-Millionen-Projekt für beide Rheinfelden ist keine Illusion mehr. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt erwartet für 2017 die Baureife. Städtische Anteil auf 850 000 Euro gedeckelt

Rheinfelden (ibö) Kommt er oder kommt er nicht? – stand zum Start des Jahres als große Frage im politischen Raum. Seit dem Bürgerentscheid vom 31. Januar ist klar: Die beiden Rheinfelden werden über einen neuen Radfahr- und Fußgängersteg über den Rhein verbunden. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt rechnet damit, dass das 6-Millionen-Euro-Projekt 2017 Baureife erhält. Die Vorbereitungen dazu laufen nach Plan.

Bei der Baugrunduntersuchung für die Pylonen der Hängekonstruktion hätten sich in den Uferbereichen keine Auffälligkeiten gezeigt. Eberhardt will aber den Tag nicht vor dem Abend loben. Alles, was bisher bekannt sei, bereite keine Probleme, von einem normalen Vorgang ist deshalb die Rede. Baustatisch scheint das Projekt zu passen. Auch staatsvertraglich scheint alles auf einem guten Weg, meint das Stadtoberhaupt nach Gesprächen mit der Zollverwaltung in diesem Monat. Die Bundesbehörden auf der Achse Berlin-Bern sind zum grenzüberschreitenden Projekt eingeschaltet, so dass eine Vereinbarung die nächste Etappe bildet.

Obwohl es sich bei der Schweiz um einen Partner im EU-Ausland handle, laufe das Ganze entspannt ab, da das Projekt als sinnvoll betrachtet werde, heißt es. Ein Steg zwischen Deutschland und der Eidgenossenschaft benötigt aber noch weitere Regelungen durch Gremien. Für Eberhardt liegt es deshalb auf der Hand, dass eine gemischte Kommission aus beiden Ländern gebildet wird. Die wird sich darum kümmern, gemeinsame Lösungen auf den Weg zu bringen, da das Projekt eine dauerhafte beiderseitige Verantwortung nach sich zieht. Bei großen Bauvorhaben gilt es als üblich, eine Kommission dafür einzusetzen. Sie wird nach dem Konsensprinzip arbeiten, die Mitglieder dafür sind allerdings noch nicht bestimmt.

Seitdem ein Bürgerentscheid die zuvor zwischen Befürwortern und Gegnern hitzig diskutierte Lage am 31. Januar entschieden wurde, hat sich der Protest auch zur Überraschung Eberhardts schnell gelegt. "Es ist erstaunlich ruhig geworden um das Projekt", stellt er zufrieden fest. Lediglich bei der Verabschiedung des Haushalts im Gemeinderat gab es nochmals durch Grünen-Stadträtin Anette Lohmann eine kritische Randbemerkung, wonach die Grünen das Projekt nach wie vor für entbehrlich halten.

Die breite Akzeptanz sieht Eberhardt auch darin begründet, dass die Kosten für die neue Verbindung keine haushalterischen Probleme verursachen. In erster Linie aus finanziellen Gründen habe sich vor einem Jahr eine Abwehrfront in der Bevölkerung aufgebaut. Aber nur ein Drittel der Stimmberechtigten brachte sich damals am Entscheid ein. Die Wahlbeteiligung erwies sich als nicht groß genug, um das Projekt aufzuhalten, obwohl 4473 Bürger den Rheinsteg ablehnten.

Wie sich die Kosten in der Umsetzung entwickeln, lässt sich noch nicht abschließend sagen. Bisher sieht der OB aber keinen Grund, warum das Bauwerk teurer werden sollte, als veranschlagt. Die Zuschüsse aus dem Interreg-Programm für das länderübergreifende Projekt werden fließen, die Vereinbarung dazu stehe, heißt es. Der OB freut sich, dass der Stegbau mit dazu beitrage, dass nun auch das IBA-Projekt Rheinuferweg extended entstehe, das dem Hochrhein entlang auch auf schweizerischer Seite bis Bad Säckingen eine weitere Aufwertung bringt. Die Erwartung, dass der Steg kommt, jedenfalls erweist sich Ende 2016 als begründet. Lob zollt der OB auch dem Planungsbüro Miebach aus Lohmar, das sich gut für das Projekt einbringe. Ziel für die Konstruktion ist, bis Ende 2017 Planungsrecht herzustellen, um die Baugenehmigung zu erteilen. Nicht nur Eberhardt sieht dem Zeitpunkt der Umsetzung gespannt entgegen.

Zum Bauprojekt

Der Bürgerentscheid 2016 mobilisierte am 31. Januar 33,8 Prozent der stimmberechtigten Bürger. 4473 sagten nein, 4174 ja. Damit bestätigte sich, dass die Bevölkerung gespalten ist. Obwohl ein gutes Prozent mehr den Steg ablehnte, wurde das Quorum von 20 Prozent für Ja oder Nein nicht erfüllt. Dafür fehlten 652 Stimmen. Somit lag die Entscheidung wieder beim Gemeinderat. Der sprach sich für die Fortsetzung des Projekts wie erwartet aus. Der städtische Anteil an der Finanzierung wurde auf 850 000 Euro gedeckelt. Die Baukosten sind mit 6 Millionen Euro veranschlagt. Der deutsche Anteil ist auf 3,49 Millionen Euro gerechnet (inklusive Bebauungsplan und Umweltbericht). An Interreg-Mitteln werden 2,068 Millionen erwartet, vom Land nach dem Verkehrsfinanzierungsgesetz weitere 571 000 Euro.