Rheinfelden Rheinfelden: Viel Arbeit in der Kleiderkammer

Rheinfelden: Viel Arbeit in der Kleiderkammer

Von der Kleiderkammer in der Gemeinschaftsunterkunft (GU) in der Schildgasse werden alle Flüchtlinge im Landkreis mit neuen Jacken, Socken und Unterwäsche versorgt. Vor Ort macht die Kleiderkammer mit gebrauchten Kleidern den Flüchtlingen ein kostenloses Angebot. Sonja Lemke behält den Überblick.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Kleiderkammer liegt etwas versteckt. Hinter den zusätzlich aufgestellten Wohncontainern biegt man links ab, ignoriert zwei ausgeblichene Zettel, die einen in die falsche Richtung weisen, um den Eingang zur Kleiderkammer in der hintersten Tür zu finden. Nach S, M, L, XL geordnet, sind getragene Hosen, Hemden, Blusen und Jacken in Regalen eingeräumt. Nebenan befindet sich viel Kinderbekleidung. Ein paar Schuhe gibt es zur Auswahl. Alle Kleidungsstücke sind kontrolliert, ob Reißverschlüsse funktionieren, ob Knöpfe fehlen oder Verschmutzungen vorliegen. Unbrauchbares fliegt schon beim Sortieren im Lager raus.

Kleiderkammer-Leiterin Sonja Lemke erzählt, dass von hier aus die Flüchtlinge im Landkreis Lörrach versorgt werden. Dafür wird vom Amt ein Teil der Geldleistungen zurückbehalten. Andere Bekleidung müssen die Flüchtlinge selbst kaufen. Der Verteilungsschlüssel sieht etwa vor, dass Erwachsene alle drei Jahre eine Winter- und Sommerjacke erhalten und Kinder alle zwei Jahre. Mit einem voll bepackten Transporter fahren die Helfer zwei Mal im Jahr in alle Unterkünfte, um dort den Bezugsberechtigten die Kleider auszugeben. „Bei großen Unterkünften braucht es auch mal zwei Tage für die Verteilung“, erzählt Lemke, „und: die Gemeinschaftsunterkunft schickt uns eine Belegliste, mit der wir dann raussuchen, wer schon eine Jacke bekommen hat, wer neu ist.“

Neben Lemke gehört Farahnaz Raeissi zum Personal der Kleiderkammer. Die beiden Rheinfelderinnen sind Angestellte der AWO und haben vor gut einem halben Jahr zusammen angefangen. Zum Helferteam gehört auch Hala Alexandria. Sie ist aus Georgien geflüchtet und arbeitet für eine geringe Entschädigung in der Kleiderkammer. Eine wichtige personelle Unterstützung für sie sind Ulrike Huber und Renate Schretzmann. Die beiden ehrenamtlich engagierten Frauen helfen bei den Ausgabezeiten. Da viele Flüchtlinge das Geld für die Kleider lieber sparen oder anderweitig ausgeben, ist die Kleiderkammer besonders für die Bewohner der beiden Rheinfelder Unterkünfte eine Alternative.

Die Sachen werden unentgeltlich ausgegeben, die Helferinnen notieren aber alles genau. Für Babys gibt es eine komplette Erstausstattung mit einer Krabbeldecke. Eine evangelische Frauengruppe aus der Schweiz nähte solche. Lemke: „Wir sind den Leuten sehr dankbar, die uns mit ihren Kleiderspenden unterstützen.“

Kleiderspenden können im Verwaltungsbüro in der GU Schildgasse zu den Bürozeiten abgegeben werden oder zu den Öffnungszeiten der Kleiderkammer: montags 10 bis 12 Uhr, mittwochs 13 bis 16 Uhr, donnerstags 10 bis 12 Uhr. Infos unter: http:// www.asylweb.de