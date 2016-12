Rheinfelden Rheinfelden: Stadt investiert in Kindergärten und Schulen

Haushalt 2017 ist unter Dach und Fach. 13 Millionen Euro für den Ausbau der Infrastruktur. Diskussionen um Beteiligung am Bürgerheim

Rheinfelden (ibö) Der Haushalt 2017 ist unter Dach und Fach. Trotz Einstimmigkeit im Gemeinderat gibt es in den Fraktionen in einzelnen Punkten unterschiedliche Bewertungen. Für 2017 sind sich alle einig, mit 19 Millionen Euro in der Rücklage, einem Überschuss von 1,5 Millionen aus dem laufenden Geschäft, in einem Etat mit einem Volumen von 73,5 Millionen die Aufgaben gut zu bewältigen. An Investitionen sind Projekte mit 13 Millionen Euro gesetzt in Kindergarten- und Schulausbau, Stadtentwicklung und Stegbau.