Rheinfelden Rheinfelden: Spaß mit Eddie the Eagle

Im wahrsten Sinne des Wortes gingen die Mitglieder des Skiclubs zusammen mit sportlich interessierten Gästen in den Schnee. Vorsitzender Siggi Weissenberger und sein bewährtes Team hatten zu einem Kinoabend eingeladen. „Eddie the Eagle“ ist die wahre Geschichte über den Außenseiter Michael Edwards, der seinen Traum, einmal bei den Olympischen Spielen als Skiläufer teilzunehmen, wahr werden ließ.

„In Zusammenarbeit mit dem Kinoverein Rheinflimmern findet dieser Event statt. Es ist eine Eröffnungsveranstaltung im Rahmen unseres 50-jährigen Bestehens, welches wir von nun an im ganzen Jubiläumsjahr 2017 feiern“, erläuterte Weissenberger seinen Gästen. Für die Mitglieder hatte die Jubiläumssaison bereits Anfang Dezember begonnen, als die Skisportler mit der neuen Team-Skibekleidung ausgestattet wurden. Hierbei handelt es sich um einen blaugrünen Dress, der gemeinsam vor über einem Jahr ausgesucht worden war. Wann der allerdings zum Einsatz kommen kann, ist fraglich. Denn mit der weißen Pracht sieht es derzeit noch nicht gut aus. Weissenberger nahm’s gelassen und zitierte einen Spruch, den er kürzlich aufgeschnappt hatte: „Leise kriselt der Schnee.“

Aus eigener Anschauung konnte er berichten: „Bei unserem Opening auf dem Stubaier Gletscher gab es ein weiteres Jahr noch weniger Schnee als im Vorjahr. Aber trotz aller Schreckensmeldungen lassen wir den Mut nicht sinken. Wir werden immer Schnee finden und damit Spaß haben.“ Die Entscheidung, ob die angekündigten und sehr gut gebuchten Kinderskikurse zwischen den Jahren stattfinden, wird kurzfristig bekannt gegeben.



Ein Racletteabend findet am 3. Februar statt, am 12. Februar geht es für einen Tag nach Gstaad und vom 17. bis 19. Februar zum Skiwochenende nach Verbier. Vom 10. bis 12. März findet ein Wochenende mit Vereinsmeisterschaft in der Skihütte in Wieden statt, die Saison wird mit einer Fahrt in Engelberg abgeschlossen. Zu den Jubiläumsveranstaltungen gehört zudem der Besuch des Schwarzwälder Skimuseums in Hinterzarten am 24. Juni. Weiter stehen Mitte Juli eine Kaiserstuhlfahrradtour und ein Wanderwochenende an. Krönender Abschluss ist die große Jubiläumsparty mit Menü, Barbetrieb und Tanz am 7. Oktober. Karten im Vorverkauf gibt es bereits jetzt schon bei Intersport Sattler, Buchhandlung Merkel und Christians Sportshop in Grenzach-Wyhlen.