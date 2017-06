Rheinfelden Rheinfelden: Sicherheit geht bei der Demo am Wochenende vor

Am Samstag veranstaltet die AfD ihren Wahlkampfauftakt im Bürgersaal. Das "Aktionsbündnis gegen Fremdenfeindlichkeit und rechtspopulistische Agitation“ wird mit einer Gegenkundgebung vor Ort sein. Die Veranstalter rechnen mit etwa 400 Demonstranten.

Einiges los in der Innenstadt am kommenden Wochenende: Parallel zum Cityfest findet am Samstag, 17. Juni, der Wahlkampfauftakt des AfD-Kreisverbandes für den Bundestagswahlkreis Lörrach-Mühlheim im Bürgersaal statt. Gleichzeitig plant das sogenannte „Aktionsbündnis gegen Fremdenfeindlichkeit und rechtspopulistische Agitation“ eine Veranstaltung mit mehreren hundert Teilnehmern. Neben Stadt und Polizei müssen auch die Organisatoren des Bündnisses und die AfD selbst für Sicherheit sorgen.

Stadtverwaltung: Für die Veranstaltung des Aktionsbündnisses unter der Leitung von Stadträtin Anette Lohmann steht der Abschnitt der Müßmattstraße zwischen Eichamt- und Kronenstraße zur Verfügung. Dieser Bereich wird laut Ordnungsamtsleiter Dominic Rago bereits ab 15 Uhr gesperrt, also drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn. Die Zufahrt zur Tiefgarage bleibt aber frei. Die Anwohner würden mit Wurfzetteln über die Maßnahmen informiert, so Rago. „Die abgesperrte Fläche lässt rund 1000 Teilnehmer zu, sollten es mehr werden, sind wir auch darauf eingestellt.“

Für die Veranstaltung des Aktionsbündnisses unter der Leitung von Stadträtin Anette Lohmann steht der Abschnitt der Müßmattstraße zwischen Eichamt- und Kronenstraße zur Verfügung. Dieser Bereich wird laut Ordnungsamtsleiter Dominic Rago bereits ab 15 Uhr gesperrt, also drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn. Die Zufahrt zur Tiefgarage bleibt aber frei. Die Anwohner würden mit Wurfzetteln über die Maßnahmen informiert, so Rago. „Die abgesperrte Fläche lässt rund 1000 Teilnehmer zu, sollten es mehr werden, sind wir auch darauf eingestellt.“ Polizei: Polizeibeamte vor Ort sollen aktiv für Sicherheit sorgen. Wie viele es sein werden, will Siegfried Oßwald, Leiter des Polizeireviers Rheinfelden, aus sicherheitstaktischen Gründen aber nicht sagen. „Die Beamten werden schauen, wer sich unter die Menge mischt und im Bedarfsfall kontrollieren“, erläutert er. Systematische Einlasskontrollen seien nicht geplant. Sowohl mit dem Aktionsbündnis als auch mit der AfD seien sogenannte Kooperationsgespräche geführt worden, um den Ablauf der jeweiligen Veranstaltung zu besprechen und Sicherheitsfragen zu klären.

Polizeibeamte vor Ort sollen aktiv für Sicherheit sorgen. Wie viele es sein werden, will Siegfried Oßwald, Leiter des Polizeireviers Rheinfelden, aus sicherheitstaktischen Gründen aber nicht sagen. „Die Beamten werden schauen, wer sich unter die Menge mischt und im Bedarfsfall kontrollieren“, erläutert er. Systematische Einlasskontrollen seien nicht geplant. Sowohl mit dem Aktionsbündnis als auch mit der AfD seien sogenannte Kooperationsgespräche geführt worden, um den Ablauf der jeweiligen Veranstaltung zu besprechen und Sicherheitsfragen zu klären. Aktionsbündnis: Das Aktionsbündnis gegen Fremdenfeindlichkeit und rechtspopulistische Agitation lädt auf Facebook unter dem Motto „Bunt statt braun“ ab 18 Uhr ein. Laut Lohmann wird in der Kurve Eichamt/Müßmattstraße eine Bühne aufgebaut, auf der ein rund zweistündiges Programm mit Musik sowie Rednern von Kirche, Jugendparlament, Parteien, Gewerkschaften und dem Freundeskreis Asyl geplant ist. Außerdem sollen Luftballons und Banner mit den Schriftzug „Respekt“ auf das Anliegen des Bündnisses aufmerksam machen. Lohmann rechnet mit etwa 400 Teilnehmern. Gemeinsam mit der Polizei sei man im Vorfeld das Gelände abgegangen, um sich ein Bild von den Gegebenheiten vor Ort zu machen, sagt Vanessa Edmeier vom Ortschaftsrat Karsau, die mit zum Organisationsteam des Bündnisses gehört. „Außerdem haben wir die Anweisung, zwölf Ordner zu stellen, die dafür sorgen, dass es eine friedliche und geordnete Veranstaltung wird“, sagt sie.

Das Aktionsbündnis gegen Fremdenfeindlichkeit und rechtspopulistische Agitation lädt auf Facebook unter dem Motto „Bunt statt braun“ ab 18 Uhr ein. Laut Lohmann wird in der Kurve Eichamt/Müßmattstraße eine Bühne aufgebaut, auf der ein rund zweistündiges Programm mit Musik sowie Rednern von Kirche, Jugendparlament, Parteien, Gewerkschaften und dem Freundeskreis Asyl geplant ist. Außerdem sollen Luftballons und Banner mit den Schriftzug „Respekt“ auf das Anliegen des Bündnisses aufmerksam machen. Lohmann rechnet mit etwa 400 Teilnehmern. Gemeinsam mit der Polizei sei man im Vorfeld das Gelände abgegangen, um sich ein Bild von den Gegebenheiten vor Ort zu machen, sagt Vanessa Edmeier vom Ortschaftsrat Karsau, die mit zum Organisationsteam des Bündnisses gehört. „Außerdem haben wir die Anweisung, zwölf Ordner zu stellen, die dafür sorgen, dass es eine friedliche und geordnete Veranstaltung wird“, sagt sie. AfD-Kreisverband: Der Wahlkampfauftakt des AfD-Kreisverbandes findet im Bürgersaal statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr über den Hintereingang des Rathauses (Eichamtstraße) oder die Tiefgarage. Der Abend beginne mit einem Grußwort von Nadine Siebold vom AfD Kreisverband Waldshut, bevor er dann selbst spreche, sagt Wolfgang Fuhl, Direktkandidat des Landkreises Lörrach.

Danach sprächen Alice Weidel und Alexander Gauland. Wolfgang Fuhl versichert, dass beide Spitzenkandidaten in Rheinfelden auftreten werden, obwohl am gleichen Wochenende in Karlsruhe der Landesparteitag der AfD stattfindet, bei dem Reden von Weidel und voraussichtlich auch Gauland vorgesehen sind. „Die Veranstaltung in Rheinfelden war zuerst geplant“, erklärt Fuhl. Verantwortlich für die Sicherheit im Saal ist der Sicherheitsbeauftragte Frank Lobstedt. Nach seinen Angaben arbeite man mit mehreren Sicherheitsfirmen zusammen, deren Namen er aus datenschutzrechtlichen Gründen aber nicht nennen könne.

Grundsätzliche sei die Partei nur für die Sicherung der inneren Bereiche, also Saal und Tiefgaragenaufgang, zuständig, sagt Lobstedt. Dafür werde es Einlass- und Saalkontrollen geben. Gäste mit Sicherheitsstufe wie Weidel und Gauland würden darüber hinaus von Mitarbeitern der Sicherheitsdienste hergefahren und begleitet.

Laut Lobstedt sei man über die geplante Veranstaltung des Aktionsbündnisses informiert, die „völlig legitim“ sei. Dass es zu Konflikten komme, befürchte er nicht.

Sperrungen

Im Rahmen des Wahlkampfauftakts der AfD im Bürgersaal Rheinfelden und der Veranstaltung des „Aktionsbündnisses gegen Fremdenfeindlichkeit und rechtspopulistische Agitation“ am kommenden Samstag, 17. Juni, kommt es zu Verkehrseinschränkungen in der Müßmattstraße, der Eichamtsstraße, der Zähringerstraße und der Fritz-Rössler-Straße. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Danach gilt ab 12 Uhr gilt in der Müßmattstraße zwischen Hausnummer 7 und der Einmündung Fritz-Rössler-Straße ein Haltverbot. Auch in der Eichamtsstraße ab Kreuzung Zähringerstraße, in der Zähringerstraße sowie in der Fritz-Rössler-Straße (bis zur Einmündung Wehrerstraße) ist das Halten verbiten. Ab 15 Uhr werden die Eichamtsstraße, die Zähringerstraße und die Müßmattstraße im oben genannten Bereich für den Verkehr gesperrt. Die Anwohner werden gebeten, ihr Fahrzeug in diesem Zeitraum außerhalb der Sperrung zu parken, da die Zufahrt zu den Grundstücken während der Veranstaltungen nicht gewährleistet werden kann, heißt es in der Mitteilung der Stadt.