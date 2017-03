Rheinfelden Rheinfelden: Science Camp für Kinder

Evonik-Ausbildung Süd am Standort Rheinfelden organisiert für Acht- bis Zwölfjährige wieder zwei Tage zum Experimentieren. Thema diesmal: Kunststoff

Die Evonik-Ausbildung Süd am Standort Rheinfelden organisiert auch in diesem Jahr wieder Experimente für Kinder von acht bis zwölf Jahren. 2017 drehen sich die Science Camps rund um das Thema Kunststoffe, gibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Bestehen diese immer aus künstlichen Stoffen? Können Folien Sonnenlicht in Strom verwandeln? Und wie bringt man Plastik in Form?

Die Teilnehmer des Science Camps erforschen zunächst an Alltagsgegenständen die Vielfalt von Kunststoffen. In einem einfachen 3D-Druck-Experiment gestalten die Kinder dann ihr eigenes Kunst(stoff)werk, heißt es in der Mitteilung weiter. Zudem stellen sie mit einem Rohstoff aus Krebspanzern eine Folie her und überlegen, wie daraus ein Material für umweltfreundliche Verpackung werden könnte. Hightech-Kunststoffe stehen ebenfalls auf dem Programm: Ein Versuch mit organischen Solarzellen zeigt, wie wichtig Kunststoffe für die Energieversorgung der Zukunft sein können.

Das Science Camp findet 2017 an zwei Tagen statt, angeboten werden dabei vier Kurse, die jeweils drei Stunden dauern. Pro Kurs können höchstens 20 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren teilnehmen. Eine Anmeldung unter science-camp.de ist unbedingt erforderlich, teilt der Veranstalter mit. Die Eintrittskarten sind zum Preis von zehn Euro ebenfalls auf der Internetseite zu erhalten. Evonik gibt bekannt, dass auf dem Werksgelände nicht fotografiert werden darf.

Termine: Science Camp I: Freitag, 21. April, 10 bis 13 Uhr; Science Camp II: Freitag, 21. April, 14.30 bis 17.30 Uhr; Science Camp III: Samstag, 22. April, 10 bis 13 Uhr; Science Camp IV: Samstag, 22. April, 14.30 bis 17.30 Uhr. Ort: Evonik Technology & Infrastructure GmbH, Friedrichstraße 36, Rheinfelden Treffpunkt: 15 Minuten vor Beginn am Tor 1.Anmeldung und Infos: www.science-camp.de