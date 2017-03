Rheinfelden Rheinfelden Schlusslicht bei Klinikstandort

Nach der überarbeiteten Matrix zu Bewertung der Standorte liegt die Kreisstadt mit 75,4 Punkten hinter Schopfheim mit 78,6 Punkten und Spitzenreiter Lörrach mit 86,2 Punkten. Der Kreistag trifft eine Tendenzentscheidung am 4. April.

Die Chancen, dass das Zentralklinikum nach Rheinfelden kommt, sind nach der überarbeiteten Matrix zu Bewertung der Standorte weiter gesunken. Nach Punkten bildet die Große Kreisstadt am 5. April hinter Lörrach und Schopfheim das Schlusslicht.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, der an der Kreistagssitzung am Mittwoch wegen Befangenheit nicht teilnahm, weist darauf hin, dass „zunächst noch keine Entscheidung gefallen“ sei. Er bestätigt aber die Linie im Aufsichtsrat, der nicht nur politisch besetzt ist, als „zutreffend“.

Die Tendenzentscheidung des Kreistags am 5. April will der OB abwarten, gibt aber vorab auch zu verstehen, dass wenn das Zentralklinikum nicht nach Rheinfelden komme „ist das kein Weltuntergang“. Dass die Entwicklung für die Stadt enttäuschend verläuft, steht dabei außer Frage.

Noch im Februar hat Eberhardt weitere Anstrengungen unternommen mit einem Schreiben an die Landrätin, um mit konstruktiven Nachbesserungsvorschlägen die Verkehrsthematik am Modell zu untersuchen, da das wirtschaftliche Einzugsgebiet von Rheinfelden etwa gleich wie Lörrach gesehen werden könne. Aus heutiger Sicht betrachtet Eberhardt es als einen „Fehler“, dass das Verkehrsmodell nicht aufgegriffen wurde, sondern ausschließlich das politische Einzugsgebiet als Bemessungsgrundlage für die Erreichbarkeit herangezogen wird und danach zählt, wo die meisten Kreisbewohner leben. Rheinfelden habe vorn Anfang an gewusst, dass „wir eine Randlage sind“.

Nach wie vor zeigt Eberhardt sich überzeugt, dass die Stadt ein „hervorragendes Grundstück“ in Herten zu bieten hat und ein unkompliziertes Verfahren zur Bebauung. In Herten bestehen keine rechtlichen Restriktionen, Rheinkies bilde den Untergrund und der „absolute Kaufpreis“ liege bei 80 Euro pro Quadratmeter.

Aber all diese Vorteile „können durch die anderen Faktoren nicht kompensiert“ werden, bedauert Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, politisch betrachtet, bleibe der Standort peripher. Bei der nichtöffentlichen Information des Kreistags erreicht Rheinfelden nach Informationen der Zeitung 75,4 Punkte, Schopfheim verbessert sich auf 78,6 Punkte und Lörrach baut seinen Vorsprung sogar auf 86,2 Punkte aus. Der Kreistag wird auf Beschlussvorschlag über den Standort Lörrach abstimmen.