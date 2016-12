Rheinfelden Rheinfelden: Raus aus dem Schloss

Eine Irakische Familie muss nach einem Eigentümerwechsel die Wohnung im Torhaus nach einem Jahr wieder verlassen.

Eine Wohnung zu finden, ist unter gewöhnlichen Umständen schon schwierig. Noch problematischer stellt sich die Suche für Flüchtlinge dar. Diese Erfahrung macht die Stadtverwaltung, wenn sie sich um Anschlussunterbringungen für Asylbewerber bemüht. Es kommt auch vor, dass Menschen, die schon ein Dach über dem Kopf haben, wieder in eine Notsituation geraten.

Dazu gehört die irakische Familie. Vor genau einem Jahr zog sie mit Unterstützung der Kommunität aus der Gemeinschaftsunterkunft aus und im Torhaus von Schloss Beuggen in eine Wohnung ein. Durch den Eigentümerwechsel steht wieder der Auszug an. Wohin ist noch offen. Der Freundeskreis Asyl sucht für das Ehepaar mit zwei Jungen im Alter von 4 und 5 Jahren ein neues Zuhause, bisher ohne Erfolg.

Als die Familie zu Weihnachten 2015 in Beuggen einzog, war die Freude groß, obwohl schon damals klar war, dass es sich nur um eine befristete neue Heimat handeln könne. Jörg Hinderer (Kommunität) und Kirchenbeauftragter für Flucht und Migration im evangelischen Kirchenbezirk Markgräflerland, hofft wie alle anderen Unterstützer, dass sich für die Familie eine Lösung im Landkreis ergibt. Ein Quartier in Steinen sei im Gespräch. Es auch versucht, eine Übergangsfrist zu erreichen, falls es bis Jahreswechsel keine Lösung gibt. Im äußersten Fall müsste die Familie in eine Obdachlosenunterkunft ziehen oder eine Zwangseinweisung erfolgen.

„Wir leiden da auch mit, das macht zu schaffen“, betont Hinderer für den Freundeskreis und die Helfer. Den Mangel an Wohnraum insgesamt betrachtet Hinderer als das größte Problem. Es gebe Leute, die nur ungern fremde Menschen aus einem anderen Kulturkreis und ohne gesicherten Status aufnehmen. Die Vorbehalte seien nachvollziehbar.

Es gibt auch Lichtblicke. Einen solchen erlebt der junge syrische Student Ibrahim Kabasji gerade. Er lebt noch in der Gemeinschaftsunterkunft Schildgasse, möchte aber gerne in einem deutschen Haushalt einziehen, um seine deutschen Sprachkenntnisse im Alltag so weit zu verbessern, dass er im nächsten Jahr sein Betriebswirtschaftsstudium an der Uni Freiburg fortsetzen kann. Ein Zeitungsartikel dazu hat sofort zu einer Rückmeldung geführt. „Ein Volltreffer“, meint Jörg Hinderer vom Freundeskreis Asyl dazu.

Eine Familie aus Grenzach-Wyhlen habe sich bei ihm gleich per Mail gemeldet, einen Tag später sei sie mit ihm und Ibrahim Kasbaji besucht worden. Es wurde ein ziemlich langes Gespräch zum kennenlernen geführt. Beide Seiten haben erklärt, dass sie es gerne miteinander versuchen wollen. Hinderer zeigt „guten Mutes“, dass es klappt, allerdings müssen noch formale Genehmigungen erfolgen, dazu seien Anträge beim Landratsamt gestellt. Wenn sich keine Hindernisse mehr auftun kann Ibrahim Kasbaji dann ein Gästezimmer in der Familie beziehen.

Dass eine solche Lösung zustande kommt, setzt hohes Vertrauen voraus, betont Hinderer und keine Berührungsängste. Die Voraussetzungen in diesem Fall stehen gut, denn die gastgebende Familie hat auch schon in der Vergangenheit Austauschschüler bei sich beherbergt.