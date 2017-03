Rheinfelden Rheinfelden: Präsenz für Prävention

Das Modellprojekt ist ein innovativer Baustein in der präventiven und beratenden Seniorenarbeit. Stefanie Franosz und Renata Goman sprechen über Präsenz und die Nachbarschaftshilfe „Miteinander – Füreinander“.

Frau Goman, seit 2015 besuchen Sie mit Elke Keser im Projekt Präsenz Senioren zu Hause. Was wollen Sie mit den Besuchen erreichen?

Goman: Die Aufgabe dieser Besuche ist es, den Gedanken der Prävention zu verbreiten. Unsere Fragestellung ist immer: Was kann ich selbst tun, damit ich möglichst lange selbstständig in meiner Wohnung leben kann und eine Einweisung ins Pflegeheim vermeide oder möglichst lange hinauszögere. Dazu beraten wir.

Wie wählen Sie die Senioren aus, die Sie besuchen?

Goman: Wir haben über 3700 Senioren ab 75 Jahren in der Stadt. Per Zufallsgenerator ausgewählt, repräsentativ über alle Stadtteile verteilt, wurden bis jetzt 1300 Senioren angeschrieben und 900 per Telefon kontaktiert. Daraus ergaben sich 200 Hausbesuche.

Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf?

Goman: Unser Ziel ist möglichst frühzeitig auf Unterstützungs- und Beratungsangebote aufmerksam zu machen, auch zu allen Fragen rund um das Thema Alter. Wo tatsächlich Handlungsbedarf besteht, sind wir beispielsweise auch behilflich Anträge auf Pflegestufe oder Grundsicherung zu stellen. Es gibt natürlich auch Konstellationen, wo es darum geht, wie ein Senior sich noch möglichst gut selbstständig versorgen kann. Da geht es dann um die Vermittlung von professioneller Haushaltshilfe. Ein großes Thema ist die Sturzprävention. Das Gebiet der Prävention ist sehr umfangreich. Das umfasst praktisch das ganze Alltagsleben, auch die soziale Teilhabe.

Frau Franosz, wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Präsenz und der von Ihnen geleiteten Freiwilligen-Agentur?

Franosz: Das Präsenz-Team hat festgestellt, dass es Ehrenamtliche braucht und diese vermittelt die Freiwilligenagentur. Wenn Interessierte kommen, fragen wir ab, was sie gerne machen möchten und wie sie Zeit haben. Dann schlagen wir ihnen passend Angebote vor, zum Beispiel auch die Nachbarschaftshilfe „Miteinander – Füreinander“.

Seit letztem Jahr gibt es die Nachbarschaftshilfe. Was steckt dahinter?

Goman: Es war von vorneherein ein Ziel, ein Netzwerk von Ehrenamtlichen aufzubauen, um ein Stück Nachhaltigkeit nach Ablauf von Präsenz zu gewährleisten. Wir haben von Anfang an Ehrenamtliche an Bord.

Welche Aufgabe kommt den Ehrenamtlichen dabei zu?

Franosz: Das sind die Dinge, die die Professionellen nicht machen können. Einfach mal kommen und sich Zeit nehmen, um miteinander zu sprechen, spazieren zu gehen oder kleine Einkäufe erledigen, bis die Haushaltshilfe installiert wurde.

Wie werden die Ehrenamtlichen auf ihre Tätigkeit vorbereitet?

Franosz: Es gibt ein monatliches Treffen im Gambrinus mit Frau Goman und Frau Keser und eine enge Begleitung durch Präsenz. Da gibt es einen Austausch über gute Erfahrungen und Schwierigkeiten. Da kann zeitnah auch reagiert werden und dazu gehören noch Schulungen für Ehrenamtlichen, beispielsweise über Erkrankungen im Alter oder Hilfsmittel, die den Alltag erleichtern.

Goman: Wir begleiten das erste Treffen und holen uns Rückmeldung von den Senioren wie von den Ehrenamtlichen ein. Mittlerweile haben wir knapp zehn Ehrenamtliche, die schon im Einsatz sind.

Wie sind die Erfahrungen der Ehrenamtlichen und der Senioren?

Goman: Durchweg positiv.

Sind Sie mit Ehrenamtlichen gut aufgestellt oder braucht es mehr Helfer?

Franosz: Wir können immer mehr Leute brauchen. Das Schöne an dem Projekt ist, dass wir keine zeitlichen Vorgaben haben, jeder bringt das ein, was er kann, und jeder bringt das ein, was er möchte.

Goman: Ich hab schon einmal gehört: ‚Ich wünsche mir eine Ersatzoma.‘ Das war eine junge Türkin, die sich engagieren, aber dabei ihr kleines Kind mitnehmen wollte. Das ist auch interkulturell.

Franosz: Hier zeigt sich der Aspekt des Gebens und Nehmens sehr schön: Die Mutter ist bereit einer Seniorin etwas von ihrer Zeit zu geben, dafür hat das Kind auch etwas von der Seniorin, sei es zusammen auf den Spielplatz zu gehen oder gemeinsam ein Gesellschaftsspiel zu spielen.

Zur den Personen