Rheinfelden Rheinfelden: Polizei gelingt Schlag gegen Rauschgiftkriminalität

Die Ermittlungen gegen mehrere Personen aus dem Raum Rheinfelden haben sich nun verhärtet. Die Staatsanwaltschaft Lörrach erließ gegen fünf Beschuldigte Durchsuchungsbeschlüsse, dabei fanden die Beamten auch zwei Waffen in der Wohnung des Hauptverdächtigen.

Rheinfelden – Ein Schlag gegen die örtliche Rauschgiftkriminalität gelang dieser Tage dem Polizeirevier Rheinfelden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Dieses ermittelte seit längerer Zeit gegen mehrere Personen aus dem Raum Rheinfelden. Diese stehen im Verdacht, gewerbsmäßig mit Rauschgift zu handeln. Nachdem die Ermittlungen den Verdacht erhärteten, beantragte die Staatsanwaltschaft Lörrach gegen fünf Beschuldigte Durchsuchungsbeschlüsse. Das Amtsgericht Lörrach gab den Anträgen statt, worauf die Polizei zuschlug. An der Aktion waren rund 30 Beamte des Polizeireviers und des Kriminalkommissariats Lörrach beteiligt und wurden von eigenen Rauschgifthunden und solchen des Zolls sowie einer Spezialeinheit unterstützt. Insgesamt wurden fünf Wohnungen im Stadtgebiet von Rheinfelden durchsucht und dabei sechs Personen vorläufig festgenommen. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten umfangreiches Beweismaterial und stellten es sicher. In der Wohnung des Hauptverdächtigen, einem 33-jährigen Deutschen, fanden die Ermittler zwei Waffen. Eine davon lag griffbereit neben dem Bett des Mannes. Der 33-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.