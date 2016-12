Rheinfelden-Herten Rheinfelden: Pekko hilft trauernden Kindern

Ausgebildeter Sozialhund ist wichtige Stütze für die Arbeit der Trauerbegleiterin Nina Thömmes. Neuer Träger ist ab nächstem Jahr St. Josefshaus in Herten

Weihnachten ist ein Fest der Freude, besonders für Kinder. Doch leider nicht für alle: Für manche Kinder ist das nächste Weihnachtsfest sehr belastend, weil sie den Tod eines Elternteils verkraften müssen. Diese Kinder finden Hilfe bei Nina Thömmes, die Kinder und Jugendliche durch Zeiten von Abschied und Trauer begleitet. Der Träger des Angebotes ist vom nächsten Jahr an das St. Josefshaus Herten.

„Besonders das erste Weihnachtsfest ohne das verstorbene Elternteil ist das schwierigste“, weiß Nina Thömmes. Die Diplompädagogin ist ausgebildete Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche. Sie betreut zurzeit 14 Kinder im Alter zwischen vier und 15 Jahren in einer Kindergarten, Grundschul- und Jugendgruppe. In all diesen „Erinnerungsgruppen“ ist deshalb Weihnachten ein Thema. „Für die Kinder ist es ganz wichtig, dass sie immer noch eine Nähe zu dem verstorbenen Elternteil haben“, berichtet Thömmes. So spüren viele Kinder diese Nähe auch ganz konkret in bestimmten Situationen. Sie erzählen dann, als sie sehr traurig waren, hätten sie das Gefühl gehabt, dass sie ganz nah bei dem verstorbenen Elternteil waren.

Darum arbeitet Thömmes in den Gruppen auch ganz bewusst die Erinnerungen heraus. Sie nennt deshalb die Gruppen auch „Erinnerungsgruppen“ und nicht Trauergruppen. „Kein Kind will in eine Trauergruppe“, sagt sie, "denn die Kinder wollen auf keinen Fall noch mehr traurig sein." Die Kinder seien generell immer gleich von zwei Problemen betroffen, wenn ein Elternteil gestorben sei. Sie haben einmal die eigene Trauer und vermissen denjenigen. Aber sie sind auch extrem hellhörig und achten darauf, wie es den anderen Familienmitgliedern geht. Die Kinder haben ein ganz feines Gespür dafür, wenn zum Beispiel die Mutter um ihren verstorbenen Mann trauert. Dann wollen sie auf keinen Fall die Mutter noch trauriger machen – und haben so keinen Ort für die eigene Trauer. Wenn sie dann zu Nina Thömmes kommen, spüren die Kinder, dass dort Raum für sie ist, da sie keine Rücksicht mehr nehmen müssen. Thömmes spricht die Themen dann offen an und die Kinder merken sehr schnell, dass sie hier erzählen können, wie es ihnen geht.

Mit dabei ist auch Hund Pekko. Pekko ist ein ausgebildeter Sozialhund. Thömmes: "Er ist extrem umgänglich und kinderfreundlich." Gerade wenn ein Kind zum ersten Mal zu Nina Thömmes kommt, ist Pekko derjenige, der die Brücke zu dem Kind baut, indem er das Kind sofort begrüßt und rasch eine Bindung zwischen Hund und Kind entstehen lässt. „Die Kinder kommen eigentlich zu Pekko und nicht zu mir“, lächelt Thömmes.

Ganz wichtig ist, dass die Kinder zunächst eine Einzelbegleitung erhalten und nicht sofort in eine Gruppe kommen. „Gerade wenn ein Kind ganz plötzlich von einem Todesfall betroffen ist, kann es die Situation gar nicht an sich heranlassen“, erzählt Thömmes. Das Kind ist dann wie im Schock. Erwachsene trifft das zwar genauso, aber sie können die Situation mit ihren Verstand verarbeiten, nicht so Kinder. Darum ist es wichtig, dass das Kind nicht gleich mit Erinnerungen konfrontiert wird, sondern die Möglichkeit erhält, sich behutsam dem Thema zu nähern.

Diese Einzelbegleitung konnte im letzten Jahr jedoch nicht mehr in dem Maße finanziert werden, wie es nötig gewesen wäre. Zudem war die Nachfrage von Jahr zu Jahr sehr gewachsen. Darum sah sich Nina Thömmes nach einem Träger um, der das Angebot in seiner Breite unterstützt. Den hat sie jetzt im St. Josefshaus gefunden. „ Wir halten das Angebot für so wichtig, dass wir es mit Frau Thömmes weiterverfolgen möchten“, sagt der Vorstand des St. Josefshauses, Birgit Ackermann. Das St. Josefshaus wird mit Unterstützung der Hospizstiftung Lörrach dazu die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen. Die Trauerbegleitung für Kinder wird ausschließlich über Spenden finanziert.

E-Mail an nina.thoemmes@gmail.com. Wer spenden möchte, kann das aufs Konto IBAN: DE 51 6835 0048 0002 0019 23, BIC: SKLODE66, Kennwort: „Erinnerung“.