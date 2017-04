Rheinfelden Rheinfelden: Niedrigere Mieten sind nicht in Sicht

Rheinfelden: Niedrigere Mieten sind nicht in Sicht

Der SPD-Ortverein diskutiert mit der parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter über den Städtebau und die Mietpreise. Besonders die Nähe zur Schweiz treibt die Kosten für Wohnraum in die Höhe – und ein Ende dieser Entwicklung scheint nicht in Sicht.

Rheinfelden - Mächtig Druck auf dem Wohnungsmarkt. Das Thema diskutierte der SPD-Ortsverein mit Experten aus der Verwaltung, Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter und dem Geschäftsführer der Wohnbau, Dieter Burger.

Wann die hohen Mieten wieder sinken – diese Frage blieb offen. „Wir leben in einer Gegend, wo wahnsinnig viel passiert, die Zuzugsgebiet ist, deswegen werden Wohnungen gesucht, findet ein Verdrängungswettbewerb statt“, umriss die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Karin Paulsen-Zenke, das Problem und verwies dabei auf die 500 Obdachlosen im Landkreis. Rund 25 Besucher waren zur Infoveranstaltung „Bezahlbarer Wohnraum: Baustein einer nachhaltigen Stadtentwicklung“ in der Geschäftsstelle der Wohnbau an der alte Rheinbrücke gekommen, darunter auch SPD-Bundestagswahlkandidat Jonas Hoffmann.