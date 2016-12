Rheinfelden Rheinfelden: Neues Domizil am Rhein

Vor der jüngsten Gemeinderatssitzung haben die Spitze der Stadtverwaltung und Stadträte die neuen Räumlichkeiten der Wohnungsbaugesellschaft Rheinfelden in der Rheinbrückstraße besichtigt. Der Umbau kam bei den Besuchern gut an.

Der alte Verwaltungssitz von Energiedienst zeigt sich schon außen im neuen Farbgewand und bildet zusammen mit dem gegenüberliegenden, gelben Haus Salmegg einen kontrastierenden, ansprechenden Eingang in die Stadt. Der kräftige Blauton bringt die so genannte ED-Villa richtig zu Geltung.

Im ersten Obergeschoss empfingen Wohnbau-Geschäftsführer Dieter Burger und Dieter Model, Projektleiter des Umbaus, ihre Gäste, um sie in zwei Gruppen durch das Gebäude zu führen. Entsprechend dem Farbkonzept konnten die Mitarbeiter die Deckenfarben in ihren Büros selbst bestimmen. Es gibt gelbe Decken und wieder andere in Blautönen. Burger erklärte, dass er sich für das blaue Konzept entschieden habe, da das Haus in der Rheinbrückstraße nahe am Rhein liegt. „Wir mussten eine Farbe nehmen, die das zum Ausdruck bringt“, so Burger. Die Außenfarbe ist nach einer 150 Jahre alten Rezeptur hergestellt.

Kundenverkehr kanalisiert und Zimmer für Fahrstuhl umgebaut

„90 Prozent des normalen Kundenverkehrs haben wir jetzt auf einem Stockwerk“, erklärt Burger. Vom zentralen Empfang im ersten Obergeschoss werden die Kunden in eins der zwei Besprechungszimmer gebracht. In den Räumen steuern Bewegungsmelder die Beleuchtung, die nach fünf Minuten automatisch abschaltet, wenn sich nichts mehr bewegt. Burger zeigt einen kleinen Touch-Screen neben der Tür, der die komplette Technik im Zimmer steuert. Hier können auch Steckdosen, Klimaanlage oder Jalousien bedienen werden. Die Wohnbau hat dem Denkmalschutz Rechnung getragen: Die hölzernen Wandvertäfelungen von 1908 wurden erhalten, ebenso das originale Parkett und die Türen. Wo neuer Boden gelegt werden musste, wurde Laminat verwendet, das Ton in Ton mit dem Parkett geht. Und neue Türen wurden nach dem Vorbild der alten Türen aus Nussbaumholz gefertigt.

"Für den Fahrstuhl musste allerdings das schönste Zimmer umgebaut werden", wie Model erklärte. Aufgrund des Denkmalschutzes durfte außen am Gebäude nichts zu erkennen sein, so dass hierfür in einem Eckbüro mit Blick auf die alte Rheinbrücke und den Stadtpark Platz geschaffen wurde. Der Restraum wurde in eine Personalküche umfunktioniert, so dass die schöne Aussicht auch weiterhin genossen werden kann. Die Holzvertäfelung wurde bei dem Umbau des Raums erhalten und an den neu gezogenen Wänden angebracht. „Jedes Gebäude muss für seine Epoche stehen, und dieses Gebäude ist für die Geschichte unserer Stadt sehr wertig“, so Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, der den Umbau als gelungen lobte. Burger führte aus, dass sogar die in den 1970-er Jahren zugemauerten Fenster an der Nordseite, wo früher das abgerissene Bürogebäude anschloss, nach historischem Vorbild inklusive der Steingewänder nachgebaut wurden.