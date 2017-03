Rheinfelden Rheinfelden: Neue Räume für die Chemie am Georg-Büchner-Gymnasium

Lehrer und Schüler freuen sich auf tolle Unterrichtsbedingungen. Nach den Ferien soll's los gehen. Stadt investiert in Umbau eine Millionen Euro

Rheinfelden (ibö) Die Schüler am Georg-Büchner-Gymnasium können es kaum abwarten, dass sich im Fach Chemie die Unterrichtsbedingungen ändern. Studiendirektor Frank Schührer geht davon aus, dass nach Ende der Ferien der große Umbau im Obergeschoss für eine runde Million Euro einen Schub für Unterricht und Schule bringt. Ein Flügel im Obergeschoss wurde dafür umgewandelt. Entstanden sind zeitgemäße funktionale Unterrichtsräume, Labor und Bereiche zur Vorbereitung, die den Sicherheitsbestimmungen Rechnung tragen.

Schulleiter Volker Habermaier sieht die Investition der Stadt gut angelegt. Für ihn geht es in Ordnung, dass Stück für Stück investiert wird. Gestartet wurde mit der Biologie im Erdgeschoss für zwei Millionen Euro, jetzt ist die Chemie auf modernstem Stand und 2018 folgt im darunterliegenden Stockwerk der Umbau der Physik. Damit brechen endlich neue Zeiten für den Chemieunterricht an. Praktisches Arbeiten bildet in den Lehrplänen einen festen Bestandteil, betont Frank Schührer. Er unterrichtet am GBG seit 2004 und sieht in der Ausstattung nun ideale Unterrichtsbedingungen.

Diese am Chemiestandort Rheinfelden in der Schule zu schaffen, war auch dem Gemeinderat ein Anliegen. Denn ein leistungsfähiges Bildungsangebot stärkt den Standort. Das Chemieprojekt erfüllt die schulischen Erwartungen voll. "Die Planung war sehr aufwändig“, sagt der Schulleiter, der auf April 2015 als Start zurückblickt, aber das Ergebnis überzeuge. Sein Lob geht an alle Beteiligten, weil Hand in Hand gearbeitet wurde.

Nichts erinnert mehr an früher, die erhöhte Sitzordnung nach Hörsaal-Muster ist passé. In den beiden Unterrichtsräumen stehen helle Tische, darüber sind Elektro- und andere Anschlüssen angebracht, die sich nach Wunsch absenken lassen. Es gibt Absaugvorrichtungen und Sicherheitsschränke, so dass nichts mehr nach Chemie stinkt. Die klassische Tafel hat ausgedient, sie wurde durch Whiteboards ersetzt, denn auch der Computer kommt zum Einsatz. Frank Schührer als einer von drei Chemielehrern am Gymnasium hat seine Erfahrung bei der Ausgestaltung eingebracht. "Ein Chemielehrer weiß am besten, was gebraucht wird", so Rektor Habermaier. Die Grundkonzeption wurde aus der Biologie übernommen. Das hat Vorteile für die Klassen, weil die Einrichtungen kompatibel sind. „Wir haben gekriegt, was wir brauchen und mit den Mitteln sehr gut gehaushaltet“, freut sich der Schulleiter. Das Fazit: Die Chemie stimmt. Das Gymnasium hält zwar Beziehungen zu lokalen Unternehmen, bei der finanziellen Unterstützung aber hat sich der Chemiestandort nicht sehr ausgewirkt. „Know-how kann man sich holen“, heißt es bei der Schulleitung.

Wenn es um Sponsoring geht, stößt die Bildungspartnerschaft allerdings an Grenzen. Doch die Schulleitung wird nicht locker lassen und die Beziehungen am Hochrhein zu Evonik und anderen weiter intensivieren. Als bremsend wirken sich jedoch erhöhte Sicherheitsvorschriften in den Betrieben aus, so dass es nicht so einfach sei, in Ausbildungslabors hineinzukommen. Der moderne Chemieunterricht sieht vor, dass Schüler problemlösend lernen, das heißt unter Anleitung selbst Versuche machen. Von der achten bis zur zehnten Klasse ist Chemie Pflichtunterricht, in der Oberstufe können bis vier Stunden pro Woche im Neigungskurs belegt werden.

Das Interesse schätzt Frank Schührer als gut ein, 20 Schüler sind in der Oberstufe dabei, fünf gehen mit Chemie ins schriftliche Abitur. Das Gymnasium würde sein Potenzial gerne auf vier Lehrer ausbauen, aktuell müsse es aber mit dem Wermutstropfen leben, dass es nicht so wahnsinnig viele Chemielehrer gebe, bedauert Habermeier. Er sieht in den neuen Räumen aber einen großen Fortschritt, denn wichtig sei, dass Naturwissenschaften nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch vermittelt werden. Interessanterweise zeigt sich Chemie nicht als geschlechtsspezifisches Fach. Es gibt am GBG „keinen Männerüberhang“, die Verhältnisse sind ausgeglichen. Mit den neuen Unterrichtsbedingungen kann sich Schührer vorstellen, dass auch AGs angeboten werden für Interessierte, „um Versuche aufzubauen, die länger gehen“. Er legt Wert auf solide Ausbildung, dabei spielen auch Roche und Novartis eine Rolle, deren Schülerlabore besucht werden. Das ist ein Baustein, um Schüler für chemisch-technische Berufe zu interessieren. Mit dem neuen Angebot im Haus könne sich das Gymnasium der Stadt auch sinnvoll profilieren.

Die neuen Fachräume Chemie werden am Donnerstag, 16. März eingeweiht. Von 16 Uhr bis 18 Uhr findet eine Präsentation für Eltern und Schüler am Gymnasium und die Klassen vier der Grundschulen statt. Es gibt Schauexperimente in verschiedenen Sprachen und Mitmachexperimente. Außerdem werden Projekte aus NWT, Physik und Chemie vorgestellt.