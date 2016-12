Rheinfelden Rheinfelden: Nette Toilette kommt

Die ersten drei Betriebe in Rheinfelden werben ab März mit dem roten Logo der Initiative „nette Toilette“. Austreten, ist ab dann, in den ausgewiesenen Geschäften möglich.

Gabriele Zissel von der städtischen Wirtschaftsförderung und Eckard Mikuszies vom Stadtseniorenrat biegen endlich auf der Zielgeraden mit der Initiative „nette Toilette“ ein. Nach langen Bemühungen wird nun auch Rheinfelden zu den über 220 Partnerstädten in der Bundesrepublik gehören, die dafür sorgen, dass Passanten auch in Geschäfte und Gastronomiebetrieben während der Geschäftszeit einem dringenden Bedürfnis abhelfen können, wenn keine öffentliche Toilette erreichbar ist.

Zum März 2017 gehen die ersten drei Betriebe mit dem roten Logo an den Start. Die Verträge mit dem Grill-Restaurant Istanbul und Café Paul sind unterzeichnet, mit dem Bistro Bonsai in der Fußgängerzone auf dem Weg. Mittelfristig hofft Tourismuschefin Gabriele Zissel, dass zehn Betriebe im Stadtzentrum gut verteilt über die Plätze mitmachen, auch Ortsteile sind Thema. In das Konzept werden die bestehenden öffentlichen Toiletten vom Friedhof bis zum Rathaus eingebunden. Der Bürgertreffpunkt Gambrinus und die Stadtbibliothek erhalten ebenfalls das Hinweisschild an ihrer Tür.

Viel Überzeugungsarbeit hat der Stadtseniorenrat für das Projekt im Vorfeld mit Klinkenputzen geleistet, um das monierte Toilettendefizit zu beseitigen. Mehrfach wurde dazu auch am runden Tisch Anlauf genommen. Nach Zissels Erfahrung tun sich Geschäfte schwer, ihre Personaltoilette für die Allgemeinheit zu öffnen, eine größere Bereitschaft bestehe in der Gastronomie. Das bekannte Logo bietet künftig Wiedererkennungswert und wird im Einzelfall auch mitteilen, ob die Toilette barrierefrei ist.

Die Wirtschaftsförderungs GmbH hat mit der bundesweiten Agentur „Nette Toilette“ einen Lizenzvertrag geschlossen. Die Lizenz kostet einmalig 2500 Euro. Betriebe, die als Partner mitmachen, erhalten für ihre Bereitschaft monatlich 40 Euro Aufwandsentschädigung. Dabei handle es sich um eine Anerkennungspauschale erklärt Zissel, wohlwissend, dass die Kosten nicht damit zu decken sind. Die Nutzer der „netten Toilette“ werden nicht zur Kasse gebeten. Allerdings kann sich Zissel vorstellen, dass die Anbieter ein Kässchen aufstellen für einen freiwilligen Beitrag. „Ich meine, dass es nicht umsonst sein muss“, sagt er. Mit Betrieben im Hochrheincenter und an den Plätzen werden noch Gespräche geführt.