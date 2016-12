Rheinfelden Rheinfelden: Leiterplatten-Hersteller neu in Herten

Weltweit agierendes Unternehmen Icape eröffnet im Gewerbegebiet eine Filiale und will Vorteile des Standorts nutzen. Interessant ist die Nähe zur Schweiz

Herten (eim) Packen, räumen, montieren: Die letzten Tage des alten Jahres sind für die kleine Belegschaft eines neuen Unternehmens im Hertener Gewerbegebiet vollgepackt mit Arbeit. Pünktlich zu Neujahr soll die Geschäftsstelle des weltweit agierenden Unternehmens Icape ihre Tätigkeiten dort aufnehmen. Deren Spezialgebiet sind so genannte Leiterplatten.

Walter Manco ist seit vielen Jahren ein Spezialist für Leiterplatten. Das sind jene metallenen Leitungswege auf recht unterschiedlichen Trägern, die nahezu allen Geräten Leben einhauchen – vom Mikrochip, kleinen Uhren bis zu Riesenkränen und tonnenschweren Maschinen. Einfach gesagt sind Leiterplatten genauso vielfältig wie die Welt der Technik überhaupt, denn nicht nur in Größe und Leistungsfähigkeit unterscheiden sie sich, sondern auch in ihrer Befestigung und Verpackung. Icape, eine weltweit agierende französische Firmengruppe beliefert derzeit mehr als 1000 Kunden in 67 Ländern.

2015 betrug der Umsatz der Gruppe mehr als 85 Millionen Euro. Die Niederlassung in Deutschland wurde 2013 gegründet und ist auch für Österreich und die Schweiz zuständig. Manco, einst bei einem hiesigen Leitplattenhersteller beschäftigt, kennt den Markt für seine Branche bestens. Er leitet die deutschen Niederlassung des Unternehmens mit Sitz in Bad Salzdetfurth. Aber aus seiner Erfahrung weiß er, welch riesiges Potential im stark von der Industrie erschlossenen Südwesten besteht. Hier entwickeln Hunderte Industriebetriebe neue Erzeugnisse und bedürfen moderner, passgerechter Zulieferungen.

Die Nähe zum Schweizer Markt war für die Standortwahl ausschlaggebend. Deshalb entschloss er sich, im Dreiländereck eine neue Geschäftsstelle einzurichten. Auf Rheinfelden fiel die Wahl nicht zuletzt wegen der sehr gütigen Verkehrsanbindungen.

„Unser Verbindungen zu den Kunden sollen so kurz wie möglich sein, wir möchten schnell in den Firmen sein, um sie zu beraten,“ erläuterte Manco. „Trotz Internet kommt dem direkten Kontakt eine große Bedeutung zu, wir möchten vor Ort versorgen, das heißt, wir unterstützen die Entwicklungen in den Firmen.“ Nicht zuletzt spielt auch die Nähe zur Schweiz eine Rolle, von Herten aus lässt sich eben der Schweizer Markt besser betreuen als aus Niedersachsen. Hergestellt werden die Leiterplatten in China, mehr als 25 Firmen sind dort damit befasst.

Die Fertigungsbetriebe in China können Erzeugnisse vieler Formen herstellen, zum Beispiel einseitige und doppelseitige Leiterplatten. Ebenso werden verschiedene Trägermaterialien eingesetzt, so dass die Kunden auch mit flexiblen Platten bedient werden können. Neben der eigentlichen Leiterplatte fertigt und liefert Icape auch notwendiges Zubehör wie Anschlüsse, Gehäuse, Stecker, Tastaturen und vieles mehr.

Lieferung aller notwendigen Teile aus einer Hand gehört zum Konzept des Unternehmens. Alle Erzeugnisse sind absolut kundenspezifisch, die Entwicklung leistet der Abnehmer selbst, denn für dessen Produkte müssen die Bauelemente passend sein.

Zur kleinen Belegschaft in Herten gehören vier weitere Mitarbeiter, von hier aus soll beraten und informiert werden, aber ebenso wird die neue Geschäftsstelle auch eine Versandstelle für die auszuliefernde Waren. In kleinem Umfang werden von hier aus auch Schulungen organisiert.