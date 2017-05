Rheinfelden Rheinfelden: Kinder setzen Müllbehälter bei Schulgelände in Brand

Rheinfelden: Kinder setzen Müllbehälter bei Schulgelände in Brand

Zeugen beobachteten, wie etwa zwölfjährige Kinder an der Scheffelschule zwei größere freistehende Müllbehälter in Brand steckten. Die Feuerwehr musste gegen 19.20 Uhr mit mehreren Fahrzeugen ausrücken.

Rheinfelden – Zu einem Brand an der Scheffelschule musste die Feuerwehr gegen 19.20 Uhr mit mehreren Fahrzeugen am Samstagabend ausrücken. Auf dem Gelände der Schule brannten zwei größere freistehende Müllbehälter sowie ein kleinerer Mülleimer.



Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell ablöschen. Eine Gefahr für die Anwohner oder umliegende Gebäude bestand nicht. Der entstandene Schaden dürfte etwa 1500 Euro betragen. Die Freiwillige Feuerwehr Rheinfelden war mit zwölf Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz.



Wie sich durch Angaben von Zeugen und sofort eingeleiteter Ermittlungen der Polizei herausstellte, dürften zwei Zwölfjährige für den Brand verantwortlich sein. Sie wurden dabei beobachtet, wie sie mit Feuerzeugen spielten und vermutlich angebranntes Papier in die Container steckten. Die Kinder wurden zur Anzeige gebracht und dürfen nun mit ihren Eltern bei der Polizei erscheinen.