Rheinfelden Rheinfelden: Kammerorchester in der Christuskirche

Barocke Klänge zur Weihnachtszeit spielt Musica Antiqua Basel in Rheinfelden. Gründer und Leiter Fridolin Uhlenhut spricht über die Weihnachtskonzertreihe im SÜDKURIER-Interview.

Herr Uhlenhut, Sie spielen seit 30 Jahren die Weihnachtskonzerte in Weil und seit 29 Jahren in Riehen. Wie kam die Verbindung zu Rheinfelden zustande?

Die kam über mich zustande, als ich Kulturamtsleiter Claudius Beck kennengelernt habe. Die Weiler Orchestergesellschaft, die ich fast 40 Jahre lang dirigiert habe, hat bei der Grün 07 in Rheinfelden gespielt und in den folgenden Jahren noch einige Male auf Einladung des Kulturamts im Rheinfelder Bürgersaal. So kam es, dass wir im Gespräch geblieben sind und nun seit sechs Jahren das Kammerorchester Musica Antiqua Basel in Rheinfelden zu Gast ist.



Warum sind Sie von der St. Josefskirche in die Christuskirche gewechselt?

In den ersten drei Jahren haben wir in der katholischen Kirche St. Josef gespielt. Dort musste immer ein großes Podium aufgebaut werden. So habe ich Claudius Beck gefragt, ob wir nicht in der Christuskirche im Zentrum spielen können, wo wir ein Podium haben. Außerdem ist die Kirche gut zu heizen. Das ist auch ein Vorteil. Es ist jetzt das dritte Mal, dass wir in der Christuskirche spielen. Es gefällt uns sehr gut dort.

In den ersten Jahren waren die Konzerte immer nach Neujahr, nun sind sie vor Weihnachten. Beeinflusst das Ihr Programm?

Dass die Konzerte jetzt vor Weihnachten stattfinden, hat mit der Terminplanung des Kulturamts zu tun. Claudius Beck hat uns gefragt, ob wir auch früher spielen können, und ich habe gesagt, selbstverständlich. Die Profimusiker sind es gewohnt, auch an Feiertagen und Sonntagen zu musizieren. Außerdem ist es fast noch einfacher für uns Musiker, wenn die Konzerttermine in Weil, Riehen und Rheinfelden vor und an den Festtagen enger beieinander liegen. An den Programmen ändert sich dadurch nichts.



Haben Sie den Eindruck, dass Sie sich in Rheinfelden schon eine Stammhörerschaft erobert haben?

Aber ganz sicher. Beim ersten Konzert waren noch relativ wenig Zuhörer in der katholischen Kirche, und das wurde immer mehr. Vorletztes und letztes Jahr in der Christuskirche war es richtig brechend voll. Es hat sich mittlerweile herumgesprochen. Wenn Kollekte ist, kommen die Leute einfach sehr gern. Da ist in Rheinfelden schon eine richtige kleine Tradition mit diesen Weihnachtskonzerten entstanden. Das ist schön für den Organisator, für die Stadt, dass sich das so gut entwickelt hat.



Wie gehen Sie bei der Zusammenstellung des Programms vor?

Die Kriterien sind immer, dass es ein schönes, für Weihnachten zugeschnittenes Programm ist. Es ist nicht immer so weihnachtlich wie dieses Jahr, wo wir mit Corellis Weihnachtskonzert und Tartinis Sinfonia Concertante gleich zwei weihnachtliche Stücke im Programm haben. Vivaldis Vier Jahreszeiten passen ja eigentlich nicht so ganz in die Weihnachtszeit mit dem lebhaften Frühling und dem Trubel des Herbstes. Der Winter passt schon, aber es tönt richtig streng und klirrend. Vor der Zusammenstellung des Programms höre ich mir viele Sachen an, hole mir Inspirationen, wenn ich in Konzerte gehen, stöbere oft und gern in Bibliotheken, mache mir Gedanken und schaue, wo ich die Noten herkriege.



Ist es für das Ensemble auch eine schöne Sache, nach Weil und Riehen mit Rheinfelden einen dritten festen Spielort zu haben?

Aber ja. Wir könnten gern auch noch drei weitere Konzerte geben. Wir haben keine Agentur. Meine Frau Rita und ich haben das unser ganzes Musikerleben lang selber arrangiert. Daher ist es schön, wenn sich das Kulturamt als Veranstalter um die Werbung kümmert.



Mit dem Cembalisten Dieter Lämmlin haben Sie einen aus Rheinfelden stammenden Musiker im Ensemble.

Ja, Dieter Lämmlin spielt seit vielen Jahren bei uns mit. Ich suche mir die Musiker wirklich aus und habe das Glück, dass ich immer sehr gute Musiker habe, wie jetzt unseren Konzertmeister und Solisten Stefan Horvath.





Zur Person

Fridolin Uhlenhut (77) stammt aus Wien. Der Cellist und Dirigent hat bis zu seiner Pensionierung an der Musikakademie Basel Cello unterrichtet. Fast 40 Jahre lang dirigierte er die Orchestergesellschaft Weil am Rhein. Uhlenhut ist Gründer und Leiter des Ensembles Musica Antiqua Basel.