Rheinfelden Rheinfelden: Jugendparlament will Ziele festlegen

Neues Gremium lanciert Umfrage an drei Rheinfelder Schulen. Vorsitzender Nico Kiefer aus Herten wünscht sich klare Konturen und mehr Engagement

Rheinfelden – Zu wenige Anwesende bei den Sitzungen, oftmals auch zu wenig Motivation etwas einzubringen. Seit November besteht das Jugendparlament (Jupa) neu, doch bis heute hat sich noch nicht sonderlich viel getan. „Zur Wahlzeit sind viele sehr begeistert, sich zu engagieren und etwas zu bewegen, doch sobald sie dann mal gewählt wurden, nimmt das Engagement ab“. Nico Kiefer, Vorsitzender des Parlaments, sehe es dann aber auch nicht ein, seinen Kollegen hinter her zu telefonieren: „Ich muss mich auf die Leute verlassen können.“

Gewählt wurde er von gerade mal neun Leuten, eigentlich einem nicht beschlussfähigen Gremium. „Wir vom Jupa sollten das Sprachrohr der Jugend sein“, sagt der Hertener. Es sei aber schwer, für die Jugendlichen ihren genauen Aufgabenbereich abzustecken. Er möchte, dass bei kommenden Sitzungen erst einmal gemeinsam darüber diskutiert wird, was überhaupt die Ziele sein sollten, die ein solches Parlament zu erreichen versucht. Deswegen gehe im Moment auch ein Fragebogen in drei Rheinfelder Schulen um. In diesem wird ab der sechsten Klasse nach den Interessen der Jungen und Mädchen gefragt. „Damit möchten wir einmal feststellen, was sich die Jugendlichen überhaupt wünschen, damit darauf dann effektiv eingegangen werden kann.“

Die Idee einer Hütte schwebte dem Jupa vor. Mit diesem Treffpunkt wollten die Jugendlichen die problematischen Sammelpunkte Hieber Markt und Innenstadt auf einen gemeinsamen Ort verlagern. Diese Idee wurde von den Parlamentariern dann jedoch selber wieder verworfen. „Das Jugendhaus am Tutti-Kiesi ist super, aber ohne Auto schwer zu erreichen.“ Die Jugendräume, die bereits vorhanden sind, sollten durch mehr Personal oder durch Erlauben einer Selbstverwaltung attraktiver erscheinen. Außerdem könnte der Gemeinderat dem Jupa einmal genauer darlegen, was er für Aufgabenbereiche für die Jugendlichen angedacht hat, als er ein solches Parlament eröffnete. „Die breite Spanne ist ein großes Problem, dadurch sitzen wir ein bisschen zwischen allen Stühlen.“

Workshops und Beisitze bei Gemeinderatssitzungen würden dies nicht viel besser machen, da viele der jungen Leute einfach keine Politiker seien. Nico selber ist bei den Jusos der SPD tätig. So kam er im Mai 2015 auch bei einer Diskussion aller Jugendparteien mit dem Jupa in Kontakt. Da er 21 Jahre alt ist, somit bald zu alt für das Parlament ist, wünsche er sich für seine Amtsperiode, die Wege für die Nachfolger etwas zu ebnen: „Es gibt auf jeden Fall ein paar Leute die total engagiert sind und ich wünsche mir, dass diese die Nachkommenden an die Hand nehmen."

Große Fortschritte erhoffe er sich durch die Umfrage. Damit solle für das nächste Jugendparlament klarer sein, was sie zu erreichen haben. Konzipiert habe Kiefer den Fragebogen nur mit dem ehemaligen Vorstand Toni Mossa und Jugendreferatsleiter Andreas Kramer. Ein weiteres Ziel von ihm sei es, die Wahl eines Parlamentes auf drei Jahre zu erweitern. Somit haben die neu zusammen gefundenen Jugendlichen mehr Zeit, um einander kennenzulernen und etwas umzusetzen.

Dennoch das Engagement müsse steigen: „Ich habe festgestellt, dass viele Projektgruppen erstellt wurden, und dann als es darum ging, sich zu treffen, oftmals nur zwei oder drei gemeinsam daran gearbeitet haben.“ Es sei schwer eine ganze Gruppe von den unterschiedlichsten Leuten zusammen zu bringen. Im nächsten Jahr wolle Kiefer aber auf jeden Fall als stiller Beobachter weiterhin dem Jupa beisitzen.